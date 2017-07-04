В Гусеве пройдет День Донора
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Ср05 июля
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В Гусеве пройдет День Донора
В Гусеве пройдет День Донора. Как сообщили «Радио на Востоке» в Гусевской ЦРБ, мероприятие запланировано на 18 июля. Желающие сдать кровь должны явится в поликлинику к 8.00. При себе необходимо иметь паспорт и данные о прохождении флюорографии в 2015-2016 году, говорится в сообщении. Уточняется, что донорам положена компенсация и справка об освобождении от работы на два дня. Кроме того, лица состоящие на учете у фтизиатра и инфекциониста к сдаче крови не допускаются.
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