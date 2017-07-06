В Гусевском музее пройдет выступление Алексея и Кристины Бачинских В Гусевском музее пройдет выступление Алексея и Кристины Бачинских. Об этом "Радио на Востоке" сообщили сотрудники учреждения. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 0

В Гусеве провели "Дорожную эстафету" В Гусеве инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками Управлением образования районной администрации провели для детей и подростков конкурс «Дорожная эстафета». Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 20

В Гусевском музее отметят День семьи, любви и верности В Гусевском музее отметят День семьи, любви и верности. С афишей праздничных мероприятий "Радио на Востоке" познакомила Начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи Гусевской администрации Михалёва Нелли Викторовна. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 25

В Черняховске пройдет крестный ход к храму Петра и Февронии В Черняховске пройдет крестный ход к храму Петра и Февронии, об этом "Радио на Востоке" сообщил Информационный отдел Черняховской епархии.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 34

В августе в Нестеров приедет детский мобильный стоматологический комплекс В августе в Нестеров приедет детский мобильный стоматологический комплекс. Информация об этом размещена на сайте правительства Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

В Гусеве пройдет День Донора В Гусеве пройдет День Донора. Как сообщили «Радио на Востоке» в Гусевской ЦРБ, мероприятие запланировано на 18 июля.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 57

В Гусеве сбили женщину переходившую дорогу по зебре 3 июля в 20.35 на улице Победы в городе Гусев водитель автомобиля «Опель Омега» допустил наезд на 25-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 38

Озерские полицейские раскрыли кражу 200 литров топлива В Озерском районе полицейские раскрыли кражу имущества с территории сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

В Черняховске маршрутка сбила двухлетнего ребенка 3 июля в 16.50 на улице Пушкина в городе Черняховск водитель маршрутного микроавтобуса совершил наезд на двухлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36