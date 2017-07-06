В Гусевском музее отметят День семьи, любви и верности
В программе праздника:
- торжественная регистрация брака и чествование молодоженов в Дворике Петра и Февронии;
- свадебное дефиле;
- конкурс на лучший свадебный танец;
- торжественное открытие и Гала-концерт участников Открытого фестиваля семейного творчества «Ромашковое счастье»
В течение дня для гостей фестиваля будет работать: ярмарка народного творчества, фотозона «Ромашковое счастье» и выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства, говорится в сообщении. Начало праздника состоится 8 июля в 14.00.
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