В Гусеве провели "Дорожную эстафету"
В соревнованиях приняли участие 4 команды, каждая состояла из трех мальчиков и двух девочек. Как должен себя вести пешеход, какие меры безопасности необходимо соблюдать пассажиру, какую опасность в себе таит извилистая дорога – эти и другие вопросы были заданы участникам эстафеты. Ребята успешно прошли все 7 этапов конкурса, которые включали в себя задания по Правилам дорожного движения.
По итогам соревнований первое место заняла команда школы № 1, «серебро» досталось учащимся школы №3, на третью ступеньку условного пьедестала поднялись ребята из и школы №5. Победители и участники конкурса получили грамоты и дипломы.
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