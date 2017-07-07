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- Почему вы с Ильёй не вместе? - Всё началось со свадьбы. Он надел кольцо не на тот палец, не на ту руку, не на ту бабу.

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Гусевское ГИБДД присечет нелегальные перевозки

Гусевское ГИБДД присечет нелегальные перевозки Гусевское ГИБДД присечет нелегальные перевозкиНа территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» в период с 10 по 28 июля 2017 года пройдет профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 27

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27 Городские новости Новое
Просмотров: 27

Гусевское ГИБДД присечет нелегальные перевозки

На территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» в период с 10 по 28 июля 2017 года пройдет профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки». Об этом "Радио на Востоке" сообщил 

Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Мероприятие направлено на обеспечение законности при осуществлении пассажирских перевозок автобусами, выполнение требований нормативных правовых актов, пресечение грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в рамках пресечения административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения водителями транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. 


Особое внимание будет уделяться таким нарушениям как, нарушения правил дорожного движения, несоблюдения водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров автобусами, имеющими технические неисправности, при наличии которых их эксплуатация запрещена, внесение изменений в конструкцию автобусов без согласования с органами Госавтоинспекции, так как они являются основными причинами высокой тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием.

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# Гусев ГИБДД профилактика

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