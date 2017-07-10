Ночью в Гусевском районе горела баня
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Пн10 июля
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Ночью в Гусевском районе горела баня
10 июля в Гусевском районе горела баня. Об этом сообщается на сайте областного Управления МЧС. 10 июля в 4.31 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Липово Гусевского городского округа. Полностью сгорела деревянная баня размером 5х8м, крыша сгорела и обрушилась, - говорится в сообщении. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники.
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