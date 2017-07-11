Объявлена дата проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение-2017» Объявлена дата проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение-2017». Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 1 | Просмотров: 31

«Технополис GS» и белорусские предприятия намерены запустить совместное производство 5 июля инновационный кластер «Технополис GS» посетили представители отделения Посольства Республики Беларусь в Калининграде. Как говорится в пресс релизе, попавшем в распоряжение "Радио на Востоке", деловая встреча была посвящена перспективам сотрудничества белорусских предприятий и «Технополиса GS».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 26

Кубановские футболисты победили в Спартакиаде Муниципалитета 8 июля на территории поселка Маяковский состоялась встреча по мини футболу в рамках Спартакиады Гусевского городского округа. Результаты "Радио на Востоке" сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 37

В Черняховске "Мазда" врезалась в дерево 8 июля в Черняховске автомобиль "Мазда" врезался в придорожное дерево. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

Ночью в Гусевском районе горела баня 10 июля в Гусевском районе горела баня. Об этом сообщается на сайте областного Управления МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 24

Гусевское ГИБДД присечет нелегальные перевозки На территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» в период с 10 по 28 июля 2017 года пройдет профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 48

В Гусевском музее пройдет выступление Алексея и Кристины Бачинских В Гусевском музее пройдет выступление Алексея и Кристины Бачинских. Об этом "Радио на Востоке" сообщили сотрудники учреждения. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

В Гусеве провели "Дорожную эстафету" В Гусеве инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками Управлением образования районной администрации провели для детей и подростков конкурс «Дорожная эстафета». Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В Гусевском музее отметят День семьи, любви и верности В Гусевском музее отметят День семьи, любви и верности. С афишей праздничных мероприятий "Радио на Востоке" познакомила Начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи Гусевской администрации Михалёва Нелли Викторовна. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49