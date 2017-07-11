    Ночной эфир
. .
Сейчас в эфире:
...
   Слушателей: 
Радио "На Востоке" info@958fm.ru
radionavostoke@yandex.ru
+7(921)264-54-14, 8(40143)3-46-15
г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 20а

Ср12 июля
Мы вКонтакте Мы в Twitter RSS
Войти Регистрация
html counter счетчик посетителей сайта
.
Шортик #2501
На самом деле дворник Герасим не был немой, просто барыня и дворовые не понимали по-таджикски.

Шортики >>

Важные ссылки

Газета "Городской объектив"

Рейтинг новостей авторов

Sky Archer +821/-478
SilVeRoman +415/-42
Петрович +286/-12
Радионяня +201/-22
Маргарита +126/-10

Посетители

Сейчас на сайте: 5
Гостей: 5

Пользователи: 
- отсутствуют

 Последние посетители: 
SilVeRoman
Mister A
AndruM
Нана
Sky Archer
PRO100Anyuta
irinuhop
галина
Taron91
Art

Карта посещения

Locations of visitors to this page

Последние комментарии

Автор: SilVeRoman
В новости: Объявлена дата проведения военно-исторического фестивал ...
Автор: AndruM
В новости: Маргарита
Автор: Фома
В новости: Маргарита
Автор: Sky Archer
В новости: Маргарита
Автор: Гость Маргарита
В новости: Маргарита

Новое на сайте

Объявлена дата проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение-2017»

Объявлена дата проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение-2017» Объявлена дата проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение-2017»Объявлена дата проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение-2017». Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 1 | Просмотров: 31

«Технополис GS» и белорусские предприятия намерены запустить совместное производство

«Технополис GS» и белорусские предприятия намерены запустить совместное производство «Технополис GS» и белорусские предприятия намерены запустить совместное производство5 июля  инновационный кластер «Технополис GS»  посетили представители отделения Посольства Республики Беларусь в Калининграде. Как говорится в пресс релизе, попавшем в распоряжение "Радио на Востоке", деловая встреча была посвящена перспективам сотрудничества белорусских предприятий и «Технополиса GS».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 26

Кубановские футболисты победили в Спартакиаде Муниципалитета

Кубановские футболисты победили в Спартакиаде Муниципалитета Кубановские футболисты победили в Спартакиаде Муниципалитета8 июля на территории  поселка Маяковский состоялась встреча по мини футболу в рамках Спартакиады Гусевского городского округа. Результаты "Радио на Востоке" сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 37

В Черняховске

В Черняховске "Мазда" врезалась в дерево В Черняховске 8 июля в Черняховске автомобиль "Мазда" врезался в придорожное дерево. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

Ночью в Гусевском районе горела баня

Ночью в Гусевском районе горела баня Ночью в Гусевском районе горела баня10 июля в Гусевском районе горела баня. Об этом сообщается на сайте областного Управления МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 24

Гусевское ГИБДД присечет нелегальные перевозки

Гусевское ГИБДД присечет нелегальные перевозки Гусевское ГИБДД присечет нелегальные перевозкиНа территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» в период с 10 по 28 июля 2017 года пройдет профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 48

В Гусевском музее пройдет выступление Алексея и Кристины Бачинских

В Гусевском музее пройдет выступление Алексея и Кристины Бачинских В Гусевском музее пройдет выступление Алексея и Кристины БачинскихВ Гусевском музее пройдет выступление Алексея и Кристины Бачинских. Об этом "Радио на Востоке" сообщили сотрудники учреждения. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

В Гусеве провели

В Гусеве провели "Дорожную эстафету" В Гусеве провели В Гусеве инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками Управлением образования районной администрации провели для детей и подростков конкурс «Дорожная эстафета». Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В Гусевском музее отметят День семьи, любви и верности

В Гусевском музее отметят День семьи, любви и верности В Гусевском музее отметят День семьи, любви и верностиВ Гусевском музее отметят День семьи, любви и верности. С афишей праздничных мероприятий "Радио на Востоке" познакомила Начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи Гусевской администрации  Михалёва Нелли Викторовна. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

Наш опрос

Лучший ведущий (июнь-август 2017 года)


 

Праздники

Праздники России

Рекламный блок #4


Архив новостей

Июль 2017 (27)
Июнь 2017 (44)
Май 2017 (15)
Апрель 2017 (17)
Март 2017 (18)
Февраль 2017 (9)
X

 
Уважаемые пользователи и гости сайта! У нас изменился номер прямого эфира. Теперь в передачу "Есть повод" можно дозвониться по прямому мобильному номеру 524-958. При звонке с городского телефона номер: 8 (4012) 524-958Звоните, пообщаемся! 
По данному номеру вы в любое время можете получить информацию о точном времени, прогнозе погоды, способах отправить смс, услышать, кто ведет эфир, воспользовавшись удобным голосовым меню. Спешите поучаствовать в нашей рубрике "Мобильный репортер". Напоминаем, что наш городской номер: 8 (40143)3-46-15.
Присоединяйтесь к нашему чату в Telegram! Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать кнопку Join Group. А так же не прекращал работу сайт от наших партнёров "Флудово.ru".


 

26 Городские новости Новое
Просмотров: 26

«Технополис GS» и белорусские предприятия намерены запустить совместное производство

5 июля  инновационный кластер «Технополис GS»  посетили представители отделения Посольства Республики Беларусь в Калининграде. Как говорится в пресс релизе, попавшем в распоряжение "Радио на Востоке", деловая встреча была посвящена перспективам сотрудничества белорусских предприятий и «Технополиса GS».
"Стороны обсудили экспортный потенциал продукции совместного производства и возможности размещения заказов на производственных мощностях кластера. Визит стал результатом договоренностей, заключенных в ходе IV Форума регионов России и Беларуси, на котором главы обоих государств поставили своим правительствам задачи по развитию сотрудничества между российскими и белорусскими регионами в области высоких технологий и инноваций.",  - говорится в сообщении.


«Технополис GS» посетили руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Калининграде Сергей Молунов и сотрудник торгово-экономической службы Дарья Тарасова. Гости встретились с руководителями предприятий «Технополиса GS» — генеральным директором ООО «Цифровые телевизионные системы» Дмитрием Фомичевым и коммерческим директором ООО «Первая картонажная фабрика» Маратом Кавеевым. Стороны обсудили возможности сотрудничества белорусских предприятий и «Технополиса GS» и экспортный потенциал продукции совместного производства.


«На IV Форуме регионов России и Беларуси перед нами была поставлена задача развивать межрегиональное сотрудничество стран, в связи с чем Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь очень заинтересован в партнерстве с “Технополисом GS”. Это частный проект, но для нас очевидно, что кластер работаете на благо своей страны, повышает уровень технологического развития, поддерживает политику импортозамещения. Мы настроены на взаимодействие, выгодное обоим государствам», — подчеркнул Сергей Молунов.


Генеральный директор ООО «Цифровые телевизионные системы» Дмитрий Фомичев, в свою очередь, рассказал о производственных возможностях предприятий «Технополиса GS»: «На данный момент кластер располагает резервными мощностями и технологическими возможностями для производства потребительской электроники любого уровня сложности. Мы открыты для сотрудничества и готовы выстраивать промышленную и технологическую политику, развивать инфраструктуру, способствовать формированию комфортной деловой среды».


Стороны также обсудили перспективы сотрудничества с «Первой картонажной фабрикой»: предприятие готово закупать у белорусских производителей большие объемы сырья для производства упаковки из гофрокартона. Речь шла и о совместном выпуске такой продукции и ее экспорте в страны Европы. «“Первая картонажная фабрика” готова закупать до 1000 тонн качественного белорусского гофросырья в месяц и выстраивать надежные долгосрочные партнерские отношения с производствами Белоруссии. Предприятие активно поставляет в Европу большие объемы литой бумажной тары, спрос на нее и другие позиции “ПКФ” постоянно растет. В рамках расширения сотрудничества с белорусскими предприятиями мы можем реализовывать совместные проекты по производству и дальнейшему экспорту в европейские страны востребованной продукции», — рассказал Марат Кавеев.


Представители Посольства Республики Беларусь гарантировали всестороннюю поддержку сотрудничества белорусских предприятий и «Технополиса GS». После деловой встречи для гостей кластера была организована экскурсия по промышленной зоне «Технополиса GS».

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


# Гусев технополис gs

.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Имя:*
E-Mail:
Подтвердите, что Вы не робот=>> *

Текущая версия: 5.1 (12.04)

Проводите длинные, зимние вечера/ночи под чудесную музыку ночных плейлистов от Andru M на частоте 95,8 FM. Когда вокруг мало света, всё темно, уныло, зябко, по пошлому грязно, и лишено всякого смысла - идите на звук! Курс 95,8 FM!.

Статистика

Новостей 1921
Комментов 359

ТОП журналистов

Sky Archer 908
SilVeRoman 411
Радионяня 204
Петрович 180
Nik 80

Потоки радио

Онлайн поток
(для компьютера)

Рекламный блок

Группа вКонтакте

Рекламный блок

Звони:
8 921 614 16 85
 


 

Друзья сайта







Рекламный блок #6

Рекламный блок #7
Шаблон сайта оптимизирован под разрешение 1280x1024 браузеров: Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer 7+. Владельцам Internet Explorer 6 настоятельно рекомендуется, наконец, обновить свой браузер до актуальной версии!