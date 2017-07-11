Объявлена дата проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение-2017»
Объявлена дата проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение-2017». Об этом сообщается на сайте областного правительства. Как сообщили организаторы, в этом году фестиваль пройдет 19 и 20 августа в поселке Лермонтово Гусевского городского округа. Реконструкция будет посвящена 100-летнему юбилею наступления русской армии на германцев в 1917 году. В событии планируют принять участие около 200 реконструкторов из Калининграда, Минска, Варшавы, Тулы, Москвы, Калуги, Серпухова, Санкт-Петербурга и других городов России и ближнего зарубежья. Как отметил врио вице-премьера Гарри Гольдман, большое внимание уделяется подготовке инфраструктуры площадки фестиваля. Для гостей фестиваля впервые установят большие видеоэкраны, где будет вестись прямая трансляция сражения. Зрители смогут наблюдать за ходом реконструкции в деталях, даже находясь далеко от места действия. Официально фестиваль «Гумбинненское сражение» проходит в Калининградской области с 2013 года и с тех пор считается одним из четырех крупнейших в России мероприятий военно-исторической реконструкции наряду с Крымским военно-историческим фестивалем, московским фестивалем «Времена и Эпохи» и знаменитым «Днем Бородина» в Можайском районе. Организаторами калининградского фестиваля выступает Российское военно-историческое общество (РВИО), Министерство культуры РФ, правительство Калининградской области, администрация Гусевского городского округа и центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А».
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