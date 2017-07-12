В Нестеровском районе мотоциклист врезался в дерево
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В Нестеровском районе мотоциклист врезался в дерево
11 июля в Нестеровском районе произошло ДТП с учатием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД. "В 22.15 на автодороге Липово - Ясная Поляна 28-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево.", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП мотоциклист получил травмы и доставлен в больницу.
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