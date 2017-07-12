В Гусевских школах подвели итоги государственной итоговой аттестации
Среди девятиклассников средний балл по русскому языку составил 4,18, по математике 3,44.
Остальные школьные предметы не являются обязательными для сдачи и выпускники сами выбирают еще 2 предмета, которые им будут необходимы для поступления в ВУЗ. В этом году самым популярным предметом по выбору у учеников 11 класса стал обществознание, его сдали 35 учеников, на 2-ом месте была физика – 27 учеников, 3 – е место у биологии и литературы – по 10 учеников.
Высокими результатами на ЕГЭ (свыше 90 баллов) отличились 6 выпускников. Свыше 80 баллов по разным предметам набрали 16 человек.
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