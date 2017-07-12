В Гусевских школах подвели итоги государственной итоговой аттестации В Гусевских школах подвели итоги государственной итоговой аттестации. Как сообщается на сайте муниципальной администрации, 85 выпускников 11 классов и 294 выпускника 9 классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты об окончании школы. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 23

Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать Конституцию страны, уважать ее культуру и историю. Об этом сообщают РИА Новости.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 3

В Нестеровском районе мотоциклист врезался в дерево 11 июля в Нестеровском районе произошло ДТП с учатием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 22

Объявлена дата проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение-2017» Объявлена дата проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение-2017». Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 1 | Просмотров: 39

«Технополис GS» и белорусские предприятия намерены запустить совместное производство 5 июля инновационный кластер «Технополис GS» посетили представители отделения Посольства Республики Беларусь в Калининграде. Как говорится в пресс релизе, попавшем в распоряжение "Радио на Востоке", деловая встреча была посвящена перспективам сотрудничества белорусских предприятий и «Технополиса GS».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 29

Кубановские футболисты победили в Спартакиаде Муниципалитета 8 июля на территории поселка Маяковский состоялась встреча по мини футболу в рамках Спартакиады Гусевского городского округа. Результаты "Радио на Востоке" сообщили на городском стадионе. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

В Черняховске "Мазда" врезалась в дерево 8 июля в Черняховске автомобиль "Мазда" врезался в придорожное дерево. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

Ночью в Гусевском районе горела баня 10 июля в Гусевском районе горела баня. Об этом сообщается на сайте областного Управления МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 26

Гусевское ГИБДД присечет нелегальные перевозки На территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» в период с 10 по 28 июля 2017 года пройдет профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49