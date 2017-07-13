Глава Гусевской администрации проконтролировал ремонт в школах муниципалитета 11 июля состоялось выездное совещание под руководством главы администрации Гусевского городского округа Евгения Михайлова по школам, где производятся плановые работы по ремонту. Об этом сообщается на сайте муниципального образования. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

В Гусеве планируют отремонтировать 8 пешеходных переходов В этом году в Гусеве отремонтируют 8 пешеходных переходов. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35

Гусевские полицейские расследуют кражу коров у местной жительницы Гусевские полицейские проводят проверку по факту кражи двух коров у жительницы поселка Калининское, Гусевского района. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

В Краснолесье горел магазин Ночью 13 июля в поселке Краснолесье горел магазин. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МЧС. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

В Гусевских школах подвели итоги государственной итоговой аттестации В Гусевских школах подвели итоги государственной итоговой аттестации. Как сообщается на сайте муниципальной администрации, 85 выпускников 11 классов и 294 выпускника 9 классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты об окончании школы. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 27

Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать Конституцию страны, уважать ее культуру и историю. Об этом сообщают РИА Новости.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 8

В Нестеровском районе мотоциклист врезался в дерево 11 июля в Нестеровском районе произошло ДТП с учатием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 26

Объявлена дата проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение-2017» Объявлена дата проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение-2017». Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 1 | Просмотров: 44

«Технополис GS» и белорусские предприятия намерены запустить совместное производство 5 июля инновационный кластер «Технополис GS» посетили представители отделения Посольства Республики Беларусь в Калининграде. Как говорится в пресс релизе, попавшем в распоряжение "Радио на Востоке", деловая встреча была посвящена перспективам сотрудничества белорусских предприятий и «Технополиса GS».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32