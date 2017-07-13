В Краснолесье горел магазин
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В Краснолесье горел магазин
Ночью 13 июля в поселке Краснолесье горел магазин. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МЧС. Сообщение в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 01.43. Как уточнили в ведомстве, пожар произошел на улице Садовой. В немецком кирпичном здании горела кровля. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-24 в составе 3 человек и 1 единицы техники.
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