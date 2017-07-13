Гусевские полицейские расследуют кражу коров у местной жительницы
В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что пастбище не огорожено, а веревки, которыми были привязаны животные, перерезаны.
В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят проверку по заявлению пенсионерки. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также лица, которые могут быть причастны к краже. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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