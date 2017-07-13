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Шортик #2857
Есть такая тяжёлая и неизлечимая болезнь - синдром расслабленных рук. Это когда при виде любой работы у человека сразу руки опускаются.

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Гусевские полицейские расследуют кражу коров у местной жительницы

Гусевские полицейские проводят проверку по факту кражи двух коров у жительницы поселка Калининское, Гусевского района. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД. О пропаже животных 61 летняя женщина заявила 11 июля. 

В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что пастбище не огорожено, а веревки, которыми были привязаны животные, перерезаны.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят проверку по заявлению пенсионерки. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также лица, которые могут быть причастны к краже. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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# Гусев кража УМВД

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