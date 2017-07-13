В Гусеве планируют отремонтировать 8 пешеходных переходов
По словам руководителя министерства Елены Дятловой, в прошлом году Гусев стал пилотным муниципалитетом, который получил средства из областного бюджета на условиях софинансирования. На эти средства согласно национальным стандартам обустроены пешеходные переходы к восьми детским образовательным учреждениям.
«В этом году глава региона Антон Алиханов дал распоряжение выделить средства из областного бюджета на ремонт 174 пешеходных переходов у школ и детских дошкольных учреждений в 15 муниципалитетах. Такая помощь необходима, так как зачастую у местных властей не хватает на это собственных средств, а оборудованные по всем правилам пешеходные переходы – это, прежде всего, забота о безопасности детей», - подчеркнула Елена Дятлова.Кроме восьми переходов в Гусеве, планируется провести ремонт в Калининграде, в Гвардейском районе - 18, в Зеленоградском городском округе - 12, в Советске - девять, в Гурьевском городском округе - шесть, в Неманском городском округе - пять, в Багратионовском районе - три, по два в Нестеровском, Озерском, Правдинском, Славском районах, а также Светловском и Пионерском городских округах, один - в Балтийске.
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