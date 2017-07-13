Глава Гусевской администрации проконтролировал ремонт в школах муниципалитета
Опасения главы администрации вызвали ремонтные работы пищеблока и обеденного зала, проходящие с отставанием от графика.
В Калининской Средней школе ведутся работы по замене ограждения территории школы, а также замена электропроводки и установка светодиодных светильников. Подрядчики пообещали выполнить работы в срок, а при необходимости производить ремонт во внеурочное время.
В Средней школе поселка Маяковское капитальный ремонт спортивного зала с заменой внутренней системы освещения идет с отставанием от плана, по поводу чего Евгений Михайлов также выразил свои опасения по поводу темпа выполнения работ. Помимо будущего обновленного спортивного зала в данной школе уже установлена открытая спортивная площадка по программе «Газпром – детям». В конце совещания глава администрации обратил внимание на то, что готовую спортивную инфраструктуру нужно наполнять жизнью и предложил продумать различные мероприятия для организации досуга на территории школы для детей и их родителей в летнее время.
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