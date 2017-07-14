В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие»
Его участниками стали воспитанники учреждения-организатора, а также центров помощи детям, оставшимся без родительского попечения родителей, «Надежда», «Росток», «Колосок», «Наш дом», «Берег надежды» и детского дома-интерната «Маленькая страна».Поддержать ребят приехала начальник департамента семейной политики регионального минсоца Маргарита Гагина. Она пожелала детям удачи, не переживать и не бояться показать свои лучшие творческие умения. На суд жюри были представлены театральные зарисовки, различные вокальные и танцевальные номера. По результатам регионального этапа конкурса художественного творчества «Созвездие» победителями признаны воспитанница центра «Надежда» Елена Крышнева с песней «Это всё Россия», воспитанник Центра «Наш дом» Роман Павлюченков с песней «Мама» и коллектив ребят из «Маленькой страны» с танцем «Гусеница».Финалисты будут представлять Калининградскую область в конкурсе «Созвездие» на федеральном уровне, итоги которого будут подведены осенью в Москве.
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