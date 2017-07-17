В Гусеве появится культурный кластер по проекту студентов первой летней школы 12 июля в Калининграде завершилась первая летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий». Как сообщили "Радио на Востоке" в пресс службе GS Group, главным результатом стали проекты учащихся, посвященные созданию «умного» и креативного пространства в городе Гусеве и инновационном кластере «Технополис GS».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 2

В Гусеве на улице Менделеева сбили 9 летнего ребенка В минувшую пятницу в Гусеве было совершено дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 23

В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие» В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие». Как сообщается на сайте правительства региона, итоги творческого состязания были подведены 13 июля на базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом». Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

Глава Гусевской администрации проконтролировал ремонт в школах муниципалитета 11 июля состоялось выездное совещание под руководством главы администрации Гусевского городского округа Евгения Михайлова по школам, где производятся плановые работы по ремонту. Об этом сообщается на сайте муниципального образования. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В Гусеве планируют отремонтировать 8 пешеходных переходов В этом году в Гусеве отремонтируют 8 пешеходных переходов. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44

Гусевские полицейские расследуют кражу коров у местной жительницы Гусевские полицейские проводят проверку по факту кражи двух коров у жительницы поселка Калининское, Гусевского района. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

В Краснолесье горел магазин Ночью 13 июля в поселке Краснолесье горел магазин. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МЧС. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 47

В Гусевских школах подвели итоги государственной итоговой аттестации В Гусевских школах подвели итоги государственной итоговой аттестации. Как сообщается на сайте муниципальной администрации, 85 выпускников 11 классов и 294 выпускника 9 классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты об окончании школы. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 29

Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать Конституцию страны, уважать ее культуру и историю. Об этом сообщают РИА Новости.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 10