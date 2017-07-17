В Гусеве появится культурный кластер по проекту студентов первой летней школы
|
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
|
|
info@958fm.ru
radionavostoke@yandex.ru
+7(921)264-54-14, 8(40143)3-46-15
г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 20а
|
Пн17 июля
|
Важные ссылки
Рейтинг новостей авторов
Посетители
Сейчас на сайте: 4
Гостей: 3
Пользователи:
Последние посетители:
Последние комментарии
Новое на сайте
В Гусеве появится культурный кластер по проекту студентов первой летней школы 12 июля в Калининграде завершилась первая летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий». Как сообщили "Радио на Востоке" в пресс службе GS Group, главным результатом стали проекты учащихся, посвященные созданию «умного» и креативного пространства в городе Гусеве и инновационном кластере «Технополис GS».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 2
В Гусеве на улице Менделеева сбили 9 летнего ребенка В минувшую пятницу в Гусеве было совершено дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 23
В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие» В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие». Как сообщается на сайте правительства региона, итоги творческого состязания были подведены 13 июля на базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом». Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49
Глава Гусевской администрации проконтролировал ремонт в школах муниципалитета 11 июля состоялось выездное совещание под руководством главы администрации Гусевского городского округа Евгения Михайлова по школам, где производятся плановые работы по ремонту. Об этом сообщается на сайте муниципального образования. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39
В Гусеве планируют отремонтировать 8 пешеходных переходов В этом году в Гусеве отремонтируют 8 пешеходных переходов. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44
Гусевские полицейские расследуют кражу коров у местной жительницы Гусевские полицейские проводят проверку по факту кражи двух коров у жительницы поселка Калининское, Гусевского района. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45
В Краснолесье горел магазин Ночью 13 июля в поселке Краснолесье горел магазин. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МЧС. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 47
В Гусевских школах подвели итоги государственной итоговой аттестации В Гусевских школах подвели итоги государственной итоговой аттестации. Как сообщается на сайте муниципальной администрации, 85 выпускников 11 классов и 294 выпускника 9 классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты об окончании школы. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 29
Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать Конституцию страны, уважать ее культуру и историю. Об этом сообщают РИА Новости.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 10
Наш опрос
Лучший ведущий (июнь-август 2017 года)
Праздники
Рекламный блок #4
|
0 Городские новости Новое.
Просмотров: 0
В Гусеве появится культурный кластер по проекту студентов первой летней школы
12 июля в Калининграде завершилась первая летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий». Как сообщили "Радио на Востоке" в пресс службе GS Group, главным результатом стали проекты учащихся, посвященные созданию «умного» и креативного пространства в городе Гусеве и инновационном кластере «Технополис GS». В ходе рабочей встречи с главой администрации МО «Гусевский городской округ» Евгением Михайловым участники школы подробно ознакомились с четырьмя кейсами, описывающими приоритетные задачи пространственного развития города, и приняли участие в стратегической сессии, предлагая свои креативные решения. Эти решения и легли в основу итоговых проектов. Шесть команд, каждая из которых разрабатывала собственный проект, ежедневно совершенствовали свои работы, взаимодействуя с представителями администрации Гусевского городского округа и специалистами «Технополиса GS». На защите 12 июля прошла презентация шести проектов: «Культурное пространство SmART Chaos», «Развитие велоинфраструктуры г. Гусева», «ГлобусГид — виртуальный гид по городам мира», «Гусев на ладони (геоинформационная система г. Гусева)», «Развитие венчурной экосистемы в "Технополисе" GS», «Структура аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" для г. Гусева». Экспертная комиссия, высоко оценила качество проектных предложений. Они затронули вопросы городского планирования и формирования комфортной городской среды, внедрения геоинформационных технологий для развития туризма, повышение качества муниципального управления, финансовых инструментов развития инновационного бизнеса, разработки программных решений для обеспечения городской безопасности. Самую высокую оценку жюри заслужила работа «Культурное пространство SmART Chaos» от студентов НИУ ВШЭ и БФУ им. И. Канта. Это проект, ориентированный на развитие человеческого капитала и творческой среды в Гусеве. Победители отметили, как им были важны интенсивные занятия в летней школе, междисциплинарные знания, и гостеприимный прием в «Технополисе GS» и администрации Гусевского городского округа. Их проектная работа станет основой для создания культурного кластера в центральном парке Гусева. Работы студентов планируется реализовать — они уже переданы в правительство Калининградской области и администрацию Гусевского городского округа для реализации.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Текущая версия: 5.1 (12.04)
|
Статистика
ТОП журналистов
Группа вКонтакте
Рекламный блок #7