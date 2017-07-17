    Марина
. .
Сейчас в эфире:
...
   Слушателей: 
Радио "На Востоке" info@958fm.ru
radionavostoke@yandex.ru
+7(921)264-54-14, 8(40143)3-46-15
г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 20а

Пн17 июля
Мы вКонтакте Мы в Twitter RSS
Войти Регистрация
html counter счетчик посетителей сайта
.
Шортик #2249
В парикмахерской: - Голову мыть будем? - Да чего уж там. Купайте всего.

Шортики >>

Важные ссылки

Газета "Городской объектив"

Рейтинг новостей авторов

Sky Archer +820/-482
SilVeRoman +415/-42
Петрович +286/-12
Радионяня +201/-22
Маргарита +126/-10

Посетители

Сейчас на сайте: 4
Гостей: 3

Пользователи: 
SilVeRoman


 Последние посетители: 
SilVeRoman
edulafa
Mister A
AndruM
Нана
Sky Archer
PRO100Anyuta
irinuhop
галина
Taron91

Карта посещения

Locations of visitors to this page

Последние комментарии

Автор: SilVeRoman
В новости: Объявлена дата проведения военно-исторического фестивал ...
Автор: AndruM
В новости: Маргарита
Автор: Фома
В новости: Маргарита
Автор: Sky Archer
В новости: Маргарита
Автор: Гость Маргарита
В новости: Маргарита

Новое на сайте

В Гусеве появится культурный кластер по проекту студентов первой летней школы

В Гусеве появится культурный кластер по проекту студентов первой летней школы В Гусеве появится культурный кластер по проекту студентов первой летней школы12 июля в Калининграде завершилась первая летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий». Как сообщили "Радио на Востоке" в пресс службе GS Group,  главным результатом стали  проекты учащихся, посвященные созданию «умного» и креативного пространства в городе Гусеве и инновационном кластере «Технополис GS».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 2

В Гусеве на улице Менделеева сбили 9 летнего ребенка

В Гусеве на улице Менделеева сбили 9 летнего ребенка В Гусеве на улице Менделеева сбили 9 летнего ребенкаВ минувшую пятницу в Гусеве было совершено дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 23

В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие»

В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие» В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие»В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие». Как сообщается на сайте правительства региона, итоги творческого состязания были подведены 13 июля на базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом». Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

Глава Гусевской администрации проконтролировал ремонт в школах муниципалитета

Глава Гусевской администрации проконтролировал ремонт в школах муниципалитета Глава Гусевской администрации проконтролировал ремонт в школах муниципалитета11 июля состоялось выездное совещание под руководством главы администрации Гусевского городского округа Евгения Михайлова по школам, где производятся плановые работы по ремонту. Об этом сообщается на сайте муниципального образования. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В Гусеве планируют отремонтировать 8 пешеходных переходов

В Гусеве планируют отремонтировать 8 пешеходных переходов В Гусеве планируют отремонтировать 8 пешеходных переходовВ этом году в Гусеве отремонтируют 8 пешеходных переходов. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44

Гусевские полицейские расследуют кражу коров у местной жительницы

Гусевские полицейские расследуют кражу коров у местной жительницы Гусевские полицейские расследуют кражу коров у местной жительницыГусевские полицейские проводят проверку по факту кражи двух коров у жительницы поселка Калининское, Гусевского района. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

В Краснолесье горел магазин

В Краснолесье горел магазин В Краснолесье горел магазинНочью 13 июля в поселке Краснолесье горел магазин. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МЧС. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 47

В Гусевских школах подвели итоги государственной итоговой аттестации

В Гусевских школах подвели итоги государственной итоговой аттестации В Гусевских школах подвели итоги государственной итоговой аттестацииВ Гусевских школах подвели итоги государственной итоговой аттестации. Как сообщается на сайте муниципальной администрации, 85 выпускников 11 классов и 294 выпускника 9 классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты об окончании школы. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 29

Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство

Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданствоГосдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать Конституцию страны, уважать ее культуру и историю. Об этом сообщают РИА Новости.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 10

Наш опрос

Лучший ведущий (июнь-август 2017 года)


 

Праздники

Праздники России

Рекламный блок #4


Архив новостей

Июль 2017 (37)
Июнь 2017 (43)
Май 2017 (15)
Апрель 2017 (17)
Март 2017 (18)
Февраль 2017 (9)
X

 
Уважаемые пользователи и гости сайта! У нас изменился номер прямого эфира. Теперь в передачу "Есть повод" можно дозвониться по прямому мобильному номеру 524-958. При звонке с городского телефона номер: 8 (4012) 524-958Звоните, пообщаемся! 
По данному номеру вы в любое время можете получить информацию о точном времени, прогнозе погоды, способах отправить смс, услышать, кто ведет эфир, воспользовавшись удобным голосовым меню. Спешите поучаствовать в нашей рубрике "Мобильный репортер". Напоминаем, что наш городской номер: 8 (40143)3-46-15.
Присоединяйтесь к нашему чату в Telegram! Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать кнопку Join Group. А так же не прекращал работу сайт от наших партнёров "Флудово.ru".


 

0 Городские новости Новое
Просмотров: 0

В Гусеве появится культурный кластер по проекту студентов первой летней школы

12 июля в Калининграде завершилась первая летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий». Как сообщили "Радио на Востоке" в пресс службе GS Group,  главным результатом стали  проекты учащихся, посвященные созданию «умного» и креативного пространства в городе Гусеве и инновационном кластере «Технополис GS». В ходе рабочей встречи с главой администрации МО «Гусевский городской округ» Евгением Михайловым участники школы подробно ознакомились с четырьмя кейсами, описывающими приоритетные задачи пространственного развития города, и приняли участие в стратегической сессии, предлагая свои креативные решения. Эти решения и легли в основу итоговых проектов. Шесть команд, каждая из которых разрабатывала собственный проект, ежедневно совершенствовали свои работы, взаимодействуя с представителями администрации Гусевского городского округа и специалистами «Технополиса GS». На защите 12 июля прошла презентация шести проектов: «Культурное пространство SmART Chaos», «Развитие велоинфраструктуры г. Гусева», «ГлобусГид — виртуальный гид по городам мира», «Гусев на ладони (геоинформационная система г. Гусева)», «Развитие венчурной экосистемы в "Технополисе" GS», «Структура аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" для г. Гусева». Экспертная комиссия, высоко оценила качество проектных предложений. Они затронули вопросы городского планирования и формирования комфортной городской среды, внедрения геоинформационных технологий для развития туризма, повышение качества муниципального управления, финансовых инструментов развития инновационного бизнеса, разработки программных решений для обеспечения городской безопасности. Самую высокую оценку жюри заслужила работа «Культурное пространство SmART Chaos» от студентов НИУ ВШЭ и БФУ им. И. Канта. Это проект, ориентированный на развитие человеческого капитала и творческой среды в Гусеве. Победители отметили, как им были важны интенсивные занятия в летней школе, междисциплинарные знания, и гостеприимный прием в «Технополисе GS» и администрации Гусевского городского округа. Их проектная работа станет основой для создания культурного кластера в центральном парке Гусева. Работы студентов планируется реализовать — они уже переданы в правительство Калининградской области и администрацию Гусевского городского округа для реализации.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


# Гусев технополис gs

.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Имя:*
E-Mail:
Подтвердите, что Вы не робот=>> *

Текущая версия: 5.1 (12.04)

Проводите длинные, зимние вечера/ночи под чудесную музыку ночных плейлистов от Andru M на частоте 95,8 FM. Когда вокруг мало света, всё темно, уныло, зябко, по пошлому грязно, и лишено всякого смысла - идите на звук! Курс 95,8 FM!.

Статистика

Новостей 1930
Комментов 359

ТОП журналистов

Sky Archer 908
SilVeRoman 420
Радионяня 204
Петрович 180
Nik 80

Потоки радио

Онлайн поток
(для компьютера)

Рекламный блок

Группа вКонтакте

Рекламный блок

Звони:
8 921 614 16 85
 


 

Друзья сайта







Рекламный блок #6

Рекламный блок #7
Шаблон сайта оптимизирован под разрешение 1280x1024 браузеров: Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer 7+. Владельцам Internet Explorer 6 настоятельно рекомендуется, наконец, обновить свой браузер до актуальной версии!