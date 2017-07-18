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В Гусевском районе

В Гусевском районе "Хендэ" столкнулся с "Пассатом" В Гусевском районе 17 июля в Гусевском районе, на трассе Калининград – Черняховск – Нестеров – граница с Литвой, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 1

В Нестерове осудили местного жителя, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство

В Нестерове осудили местного жителя, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство В Нестерове осудили местного жителя, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийствоНестеровский районный суд вынес приговор местному жителю, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 3

В Технополисе GS пройдут соревнования по триатлону

В Технополисе GS пройдут соревнования по триатлону В Технополисе GS пройдут соревнования по триатлону13 августа в Гусеве,  на территории инновационного кластера «Технополис GS»пройдут соревнования «Триатлон Спринт GS». Об этом сообщается в пресс релизе попавшем в распоряжение "Радио на Востоке".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 18

Ночью в Черняховске горел рынок

Ночью в Черняховске горел рынок Ночью в Черняховске горел рынок17 июля в Черняховске горел вещевой рынок. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

В Гусеве появится культурный кластер по проекту студентов первой летней школы

В Гусеве появится культурный кластер по проекту студентов первой летней школы В Гусеве появится культурный кластер по проекту студентов первой летней школы12 июля в Калининграде завершилась первая летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий». Как сообщили "Радио на Востоке" в пресс службе GS Group,  главным результатом стали  проекты учащихся, посвященные созданию «умного» и креативного пространства в городе Гусеве и инновационном кластере «Технополис GS».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

В Гусеве на улице Менделеева сбили 9 летнего ребенка

В Гусеве на улице Менделеева сбили 9 летнего ребенка В Гусеве на улице Менделеева сбили 9 летнего ребенкаВ минувшую пятницу в Гусеве было совершено дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35

В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие»

В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие» В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие»В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие». Как сообщается на сайте правительства региона, итоги творческого состязания были подведены 13 июля на базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом». Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 50

Глава Гусевской администрации проконтролировал ремонт в школах муниципалитета

Глава Гусевской администрации проконтролировал ремонт в школах муниципалитета Глава Гусевской администрации проконтролировал ремонт в школах муниципалитета11 июля состоялось выездное совещание под руководством главы администрации Гусевского городского округа Евгения Михайлова по школам, где производятся плановые работы по ремонту. Об этом сообщается на сайте муниципального образования. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В Гусеве планируют отремонтировать 8 пешеходных переходов

В Гусеве планируют отремонтировать 8 пешеходных переходов В Гусеве планируют отремонтировать 8 пешеходных переходовВ этом году в Гусеве отремонтируют 8 пешеходных переходов. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44

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18 О спорте / Городские новости Новое
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В Технополисе GS пройдут соревнования по триатлону

13 августа в Гусеве,  на территории инновационного кластера «Технополис GS»пройдут соревнования «Триатлон Спринт GS». Об этом сообщается в пресс релизе попавшем в распоряжение "Радио на Востоке". Спортсменам предстоит преодолеть три этапа — плавание, велогонку и бег. Идейным вдохновителем, инициатором и главным организатором триатлона выступает спортивный «Клуб 111». Он был создан в апреле 2016 года, и за это время спортсмены приняли участие в крупных городских, региональных и международных соревнованиях, продемонстрировав высокий уровень подготовки и заняв призовые места.

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# Гусев спорт триатлон технополис gs

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