В Гусевском районе "Хендэ" столкнулся с "Пассатом" 17 июля в Гусевском районе, на трассе Калининград – Черняховск – Нестеров – граница с Литвой, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 1

В Нестерове осудили местного жителя, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство Нестеровский районный суд вынес приговор местному жителю, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 3

В Технополисе GS пройдут соревнования по триатлону 13 августа в Гусеве, на территории инновационного кластера «Технополис GS»пройдут соревнования «Триатлон Спринт GS». Об этом сообщается в пресс релизе попавшем в распоряжение "Радио на Востоке".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 18

Ночью в Черняховске горел рынок 17 июля в Черняховске горел вещевой рынок. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

В Гусеве появится культурный кластер по проекту студентов первой летней школы 12 июля в Калининграде завершилась первая летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий». Как сообщили "Радио на Востоке" в пресс службе GS Group, главным результатом стали проекты учащихся, посвященные созданию «умного» и креативного пространства в городе Гусеве и инновационном кластере «Технополис GS».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

В Гусеве на улице Менделеева сбили 9 летнего ребенка В минувшую пятницу в Гусеве было совершено дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35

В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие» В Черняховске завершился региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Созвездие». Как сообщается на сайте правительства региона, итоги творческого состязания были подведены 13 июля на базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом». Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 50

Глава Гусевской администрации проконтролировал ремонт в школах муниципалитета 11 июля состоялось выездное совещание под руководством главы администрации Гусевского городского округа Евгения Михайлова по школам, где производятся плановые работы по ремонту. Об этом сообщается на сайте муниципального образования. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В Гусеве планируют отремонтировать 8 пешеходных переходов В этом году в Гусеве отремонтируют 8 пешеходных переходов. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44