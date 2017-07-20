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Региональный министр образования посетил Гусевские организации среднего профессионального образования

Накануне временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Илья Баринов вместе с региональным министром образования Светланой Трусенёвой посетили организации среднего профессионального образования в Гусеве. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Гусевский агропромышленный колледж занимается подготовкой специалистов в сельском хозяйстве. На данный момент самой востребованной специальностью является ветеринария. На базе колледжа создана целая клиника для работы с животными. Все лаборатории переформатированы под требования WorldSkillls.



Как отметил руководитель колледжа Леонид Грубинов, практика у ветеринаров проходит прямо во время обучения. Каждый день два будущих специалиста дежурят, чтобы вовремя оказать необходимую помощь. При интересных случаях все студенты направления собираются на операции: кто-то из числа обучающихся её выполняет, остальные наблюдают в аудитории. Студентка колледжа в этом году стала финалисткой Национального чемпионата WorldSkills и получила медаль «Молодой профессионал». 



В Гусевском политехническом техникуме обучается более 750 студентов по двум основным направлениям: техническим специальностям и сфере обслуживания. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы все условия для подготовки будущих программистов. Техникум является ресурсным центром по подготовке машиностроителей, станочников ЧПУ и электромонтеров.

По словам директора политеха Екатерины Канаевой, с каждым годом количество студентов увеличивается. Уже на каждую специальность конкурс два человека на место. Это достаточно высокий показатель для учреждений СПО на востоке региона.

«Среднее профессиональное образование – это наши главные трудовые кадры. Мы работаем над тем, чтобы выпускники колледжей и техникумов выпускались с необходимым для работодателя набором компетенций. У нас прекрасная материально-техническая база, подготовленные педагоги-наставники. Система профессионального образования региона развивается и имеет все шансы стать лучшей в стране», - отметил врио вице-премьера Илья Баринов.

Он также подчеркнул, что директора образовательных организаций должны выступать с предложением по расширению специальностей и профессий, продумывая, какие кадры нужны будут в будущем в различных сферах экономики.

Сегодня колледжи и техникумы региона активно включаются во всероссийские проекты. Так, на данный момент в учреждениях среднего профессионального образования можно обучиться по 23 специальностям из «Топ-50 рабочих профессий». Ежегодно количество программ подготовки будет увеличиваться.


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# Гусев образование Гусевский Агропромышленный колледж политех

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