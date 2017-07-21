С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

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Она приехала в Сибирь и испортила там ему всю каторгу.

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Региональный министр образования посетил Гусевские организации среднего профессионального образования

Региональный министр образования посетил Гусевские организации среднего профессионального образования Региональный министр образования посетил Гусевские организации среднего профессионального образованияНакануне временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Илья Баринов вместе с региональным министром образования Светланой Трусенёвой посетили организации среднего профессионального образования в Гусеве. Об этом сообщается на сайте областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

Следователи Отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынка

Следователи Отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынка Следователи Отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынкаСледователи Отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынка, расположенного на улице Садовой в райцентре. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

Гусевские и Черняховские учителя получат денежные поощрения как лучшие педагоги

Гусевские и Черняховские учителя получат денежные поощрения как лучшие педагоги Гусевские и Черняховские учителя получат денежные поощрения как лучшие педагогиЗавершился конкурс среди педагогов, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на получение денежного поощрения. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

В Черняховском районе горела хозяйственная постройка

В Черняховском районе горела хозяйственная постройка В Черняховском районе горела хозяйственная постройка18 июля на улице Парковой в поселке Щеглы Черняховского Городского Округа произошел пожар. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 38

В Нестеровском районе местный житель подозревается в убийстве пенсионера

В Нестеровском районе местный житель подозревается в убийстве пенсионера В Нестеровском районе местный житель подозревается в убийстве пенсионераВ Нестеровском районе 56-летний местный житель подозревается в убийстве пенсионера. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 47

В Гусевском районе

В Гусевском районе "Хендэ" столкнулся с "Пассатом" В Гусевском районе 17 июля в Гусевском районе, на трассе Калининград – Черняховск – Нестеров – граница с Литвой, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44

В Нестерове осудили местного жителя, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство

В Нестерове осудили местного жителя, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство В Нестерове осудили местного жителя, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийствоНестеровский районный суд вынес приговор местному жителю, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 16

В Технополисе GS пройдут соревнования по триатлону

В Технополисе GS пройдут соревнования по триатлону В Технополисе GS пройдут соревнования по триатлону13 августа в Гусеве,  на территории инновационного кластера «Технополис GS»пройдут соревнования «Триатлон Спринт GS». Об этом сообщается в пресс релизе попавшем в распоряжение "Радио на Востоке".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35

Ночью в Черняховске горел рынок

Ночью в Черняховске горел рынок Ночью в Черняховске горел рынок17 июля в Черняховске горел вещевой рынок. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 53

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"Радио на Востоке" поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. И благодарит за сотрудничество всех наших рекламодателей. Желаем вам процветания, удачи и благодарных, надежных клиентов. Пусть в это нелегкое время вас преследует оптимизм и успех. Благодарим за сотрудничество. Коллектив "РнВ".

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