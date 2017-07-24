В выходные в Черняховске горела баня и хозпостройка
22 июля в 22.25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Железнодорожной в городе Черняховске. Как сообщается на сайте областного МЧС, сгорела стена и личное имущество на общей площади 4 кв.м. в одноэтажной деревянной хозяйственной постройке. 23 июля в 20.15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Мостовое Черняховского ГО. В одноэтажной кирпичной бане около дымохода горела балка на площади 3 кв.м. В обоих случаях, реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.
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