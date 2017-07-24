На минувших выходых в Черняховске произошла тройная авария и ДТП со смертельным исходом

В выходные в Черняховске горела баня и хозпостройка 22 июля в 22.25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Железнодорожной в городе Черняховске. Как сообщается на сайте областного МЧС...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 3

Региональный министр образования посетил Гусевские организации среднего профессионального образования Накануне временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Илья Баринов вместе с региональным министром образования Светланой Трусенёвой посетили организации среднего профессионального образования в Гусеве. Об этом сообщается на сайте областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

Следователи Отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынка Следователи Отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынка, расположенного на улице Садовой в райцентре. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 38

Гусевские и Черняховские учителя получат денежные поощрения как лучшие педагоги Завершился конкурс среди педагогов, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на получение денежного поощрения. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44

В Черняховском районе горела хозяйственная постройка 18 июля на улице Парковой в поселке Щеглы Черняховского Городского Округа произошел пожар. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В Нестеровском районе местный житель подозревается в убийстве пенсионера В Нестеровском районе 56-летний местный житель подозревается в убийстве пенсионера. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 48

В Гусевском районе "Хендэ" столкнулся с "Пассатом" 17 июля в Гусевском районе, на трассе Калининград – Черняховск – Нестеров – граница с Литвой, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

В Нестерове осудили местного жителя, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство Нестеровский районный суд вынес приговор местному жителю, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 19

В Технополисе GS пройдут соревнования по триатлону 13 августа в Гусеве, на территории инновационного кластера «Технополис GS»пройдут соревнования «Триатлон Спринт GS». Об этом сообщается в пресс релизе попавшем в распоряжение "Радио на Востоке".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36