На минувших выходых в Черняховске произошла тройная авария и ДТП со смертельным исходом
В субботу, 22 июля, около 16:30 в районе пос. Новая Деревня столкнулись Audi и микроавтобус. В результате аварии заживо сгорел мужчина. "Микроавтобус "ГАЗель" стал поворачивать налево на улицу Промышленную с федеральной трассы. Сзади его в этот момент стал обгонять Audi. Произошло столкновение, в результате которого микроавтобус загорелся. Личность погибшего водителя устанавливает следователь. Пассажиров в его машине не было", — рассказала Поставничая. В Audi находились муж с женой 1988 и 1989 годов рождения. Супругов обследовали в больнице. По данным полиции, их травмы не представляют угрозу. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа ОМВД России по Черняховскому району. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В воскресенье, 23 июля, в Черняховске произошла авария с участие трёх автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.ДТП случилось около 20:30. Как минимум два человека пострадали в результате столкновения. Их удалось спасти. Информация о других участниках аварии уточняются."На место дорожно-транспортного происшествия выезжали поисково-спасательная группа ПСП ГУ "ОГПС и ГО" с города Черняховска в составе двух человек и единицы техники", — говорится в сообщении.
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