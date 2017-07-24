Фестиваль «Гумбинненское сражение» 19 и 20 августа 2017 года в поселке Лермонтово Гусевского района пройдет военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение». Фестиваль «Гумбинненское сражение» — важное культурное событие области, которое каждый год посещают тысячи жителей и гостей региона. Реконструкция будет посвящена 100-летнему юбилею наступления русской Императорской армии на войска кайзеровской Германии в 1917 году. В мероприятиях планируют принять участие около 200 реконструкторов изАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 12

В Гусеве сержанта, давшего взятку командиру, приговорили к штрафу В Гусеве осудили младшего сержанта, который дал взятку командиру роты ради увольнения. Об этом сообщает военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44

В Гусеве продолжается проведение профилактического мероприятия "Пешеход" Госавтоинспекция напоминает, что в срок до 27 июля в Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» проходит специальное профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35

В Гусевском городском округе приступили к установке насосного оборудования на водоподъемные скважины В рамках Программы конкретных дел, которая реализуется под контролем врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, в Гусевском городском округе осуществляется установка устройства насосного оборудования с частотным регулированием на водоподъемные скважины. Как сообщается на сайте администрации муниципалитета...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 28

На минувших выходых в Черняховске произошла тройная авария и ДТП со смертельным исходом В субботу, 22 июля, около 16:30 в районе пос. Новая Деревня столкнулись Audi и микроавтобус. Об этом пишет Klops.ru.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

В выходные в Черняховске горела баня и хозпостройка 22 июля в 22.25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Железнодорожной в городе Черняховске. Как сообщается на сайте областного МЧС...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 38

Региональный министр образования посетил Гусевские организации среднего профессионального образования Накануне временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Илья Баринов вместе с региональным министром образования Светланой Трусенёвой посетили организации среднего профессионального образования в Гусеве. Об этом сообщается на сайте областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46

Следователи Отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынка Следователи Отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынка, расположенного на улице Садовой в райцентре. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

Гусевские и Черняховские учителя получат денежные поощрения как лучшие педагоги Завершился конкурс среди педагогов, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на получение денежного поощрения. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 48