В Гусеве продолжается проведение профилактического мероприятия "Пешеход"

    Маргарита
. .
Сейчас в эфире:
...
   Слушателей: 
Радио "На Востоке" info@958fm.ru
radionavostoke@yandex.ru
+7(921)264-54-14, 8(40143)3-46-15
г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 20а

Вт25 июля
Мы вКонтакте Мы в Twitter RSS
Войти Регистрация
html counter счетчик посетителей сайта
.
Шортик #531
Лучший способ не опаздывать - не приходить вообще.

Шортики >>

Важные ссылки

Газета "Городской объектив"

Рейтинг новостей авторов

Sky Archer +819/-484
SilVeRoman +419/-42
Петрович +286/-12
Радионяня +201/-22
Маргарита +126/-10

Посетители

Сейчас на сайте: 5
Гостей: 5

Пользователи: 
- отсутствуют

 Последние посетители: 
SilVeRoman
Mister A
AndruM
Sky Archer
edulafa
Нана
PRO100Anyuta
irinuhop
галина
Taron91

Карта посещения

Locations of visitors to this page

Последние комментарии

Автор: Sky Archer
В новости: Объявлена дата проведения военно-исторического фестивал ...
Автор: SilVeRoman
В новости: Объявлена дата проведения военно-исторического фестивал ...
Автор: AndruM
В новости: Маргарита
Автор: Фома
В новости: Маргарита
Автор: Sky Archer
В новости: Маргарита

Новое на сайте

Фестиваль «Гумбинненское сражение»

Фестиваль «Гумбинненское сражение» Фестиваль «Гумбинненское сражение»19 и 20 августа 2017 года в поселке  Лермонтово Гусевского района пройдет военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение». Фестиваль «Гумбинненское сражение» —  важное культурное событие области, которое каждый год посещают тысячи жителей и гостей региона. Реконструкция будет посвящена  100-летнему юбилею наступления русской Императорской армии на войска кайзеровской Германии в 1917 году. В мероприятиях планируют принять участие около 200 реконструкторов  изАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 12

В Гусеве сержанта, давшего взятку командиру, приговорили к штрафу

В Гусеве сержанта, давшего взятку командиру, приговорили к штрафу В Гусеве сержанта, давшего взятку командиру, приговорили к штрафуВ Гусеве осудили младшего сержанта, который дал взятку командиру роты ради увольнения. Об этом сообщает военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44

В Гусеве продолжается проведение профилактического мероприятия

В Гусеве продолжается проведение профилактического мероприятия "Пешеход" В Гусеве продолжается проведение профилактического мероприятия Госавтоинспекция напоминает, что в срок до 27 июля  в Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» проходит специальное профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35

В Гусевском городском округе приступили к установке насосного оборудования на водоподъемные скважины

В Гусевском городском округе приступили к установке насосного оборудования на водоподъемные скважины В Гусевском городском округе приступили к установке насосного оборудования на водоподъемные скважиныВ рамках Программы конкретных дел, которая реализуется под контролем врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, в Гусевском городском округе осуществляется установка устройства насосного оборудования с частотным регулированием на водоподъемные скважины. Как сообщается на сайте администрации муниципалитета...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 28

На минувших выходых в Черняховске произошла тройная авария и ДТП со смертельным исходом

На минувших выходых в Черняховске произошла тройная авария и ДТП со смертельным исходом На минувших выходых в Черняховске произошла тройная авария и ДТП со смертельным исходомВ субботу, 22 июля, около 16:30 в районе пос. Новая Деревня столкнулись Audi и микроавтобус. Об этом пишет Klops.ru.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

В выходные в Черняховске горела баня и хозпостройка

В выходные в Черняховске горела баня и хозпостройка В выходные в Черняховске горела баня и хозпостройка22 июля в 22.25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Железнодорожной в городе Черняховске. Как сообщается на сайте областного МЧС...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 38

Региональный министр образования посетил Гусевские организации среднего профессионального образования

Региональный министр образования посетил Гусевские организации среднего профессионального образования Региональный министр образования посетил Гусевские организации среднего профессионального образованияНакануне временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Илья Баринов вместе с региональным министром образования Светланой Трусенёвой посетили организации среднего профессионального образования в Гусеве. Об этом сообщается на сайте областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46

Следователи Отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынка

Следователи Отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынка Следователи Отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынкаСледователи Отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынка, расположенного на улице Садовой в райцентре. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

Гусевские и Черняховские учителя получат денежные поощрения как лучшие педагоги

Гусевские и Черняховские учителя получат денежные поощрения как лучшие педагоги Гусевские и Черняховские учителя получат денежные поощрения как лучшие педагогиЗавершился конкурс среди педагогов, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на получение денежного поощрения. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 48

Наш опрос

Лучший ведущий (июнь-август 2017 года)


 

Праздники

Праздники России

Рекламный блок #4


Архив новостей

Июль 2017 (54)
Июнь 2017 (43)
Май 2017 (15)
Апрель 2017 (17)
Март 2017 (18)
Февраль 2017 (9)
X

 
Уважаемые пользователи и гости сайта! У нас изменился номер прямого эфира. Теперь в передачу "Есть повод" можно дозвониться по прямому мобильному номеру 524-958. При звонке с городского телефона номер: 8 (4012) 524-958Звоните, пообщаемся! 
По данному номеру вы в любое время можете получить информацию о точном времени, прогнозе погоды, способах отправить смс, услышать, кто ведет эфир, воспользовавшись удобным голосовым меню. Спешите поучаствовать в нашей рубрике "Мобильный репортер". Напоминаем, что наш городской номер: 8 (40143)3-46-15.
Присоединяйтесь к нашему чату в Telegram! Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать кнопку Join Group. А так же не прекращал работу сайт от наших партнёров "Флудово.ru".


 

35 Городские новости Новое
Просмотров: 35

В Гусеве продолжается проведение профилактического мероприятия "Пешеход"

Госавтоинспекция напоминает, что в срок до 27 июля  в Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» проходит специальное профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом "Радио на Востоке" сообщил 

Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер. Как говорится в сообщении, мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание уделяется профилактике ДТП с участием пешеходов в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

Госавтоинспекция напоминает, что переходить проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу. Согласно законодательству при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость для водителей. При движении вне населенных пунктов пешеходы обязаны использовать световозвращатели.


Напомним, 14 июля в 15 часов 30 минут в г. Гусеве, на ул. Менделеева, д. 5, водитель автомобиля «Опель-астра», двигаясь со стороны ул. Победы в направлении ул. Вокзальной, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


# Гусев ГИБДД пешеход

.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Имя:*
E-Mail:
Подтвердите, что Вы не робот=>> *

Текущая версия: 5.1 (12.04)

Проводите длинные, зимние вечера/ночи под чудесную музыку ночных плейлистов от Andru M на частоте 95,8 FM. Когда вокруг мало света, всё темно, уныло, зябко, по пошлому грязно, и лишено всякого смысла - идите на звук! Курс 95,8 FM!.

Статистика

Новостей 1947
Комментов 360

ТОП журналистов

Sky Archer 908
SilVeRoman 437
Радионяня 204
Петрович 180
Nik 80

Потоки радио

Онлайн поток
(для компьютера)

Рекламный блок

Группа вКонтакте

Рекламный блок

Звони:
8 921 614 16 85
 


 

Друзья сайта







Рекламный блок #6

Рекламный блок #7
Шаблон сайта оптимизирован под разрешение 1280x1024 браузеров: Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer 7+. Владельцам Internet Explorer 6 настоятельно рекомендуется, наконец, обновить свой браузер до актуальной версии!