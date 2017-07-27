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Нестеровская прокуратура проведет горячую линию по детским учебникам

Нестеровская прокуратура проведет горячую линию по детским учебникам Нестеровская прокуратура проведет горячую линию по детским учебникам3 августа прокуратурой города Нестерова будет проводиться горячая линия по вопросам соблюдения требований законодательства, в сфере обеспечения обучающихся образовательных организаций, осваивающих основные образовательные программы начального, основного общего и среднего общего образования, бесплатными учебниками и учебными пособиями в преддверии 2017-2018 учебного года. Как сообщил "Радио на Востоке" Прокурор района, старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 0

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Нестеровская прокуратура проведет горячую линию по детским учебникам

3 августа прокуратурой города Нестерова будет проводиться горячая линия по вопросам соблюдения требований законодательства, в сфере обеспечения обучающихся образовательных организаций, осваивающих основные образовательные программы начального, основного общего и среднего общего образования, бесплатными учебниками и учебными пособиями в преддверии 2017-2018 учебного года. Как сообщил "Радио на Востоке" Прокурор района, старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров, согласно законодательству 

обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.

В рамках проведения горячей линии прошу сообщать о всех фактах склонения к покупке учебников и учебных пособий. 


Телефоны «горячей линии» - 8(40-144)2-26-68, 8(40-144)2-11-37.

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# Нестеров прокуратура горячая линия дети образование учебники

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