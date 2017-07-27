Нестеровская прокуратура проведет горячую линию по детским учебникам 3 августа прокуратурой города Нестерова будет проводиться горячая линия по вопросам соблюдения требований законодательства, в сфере обеспечения обучающихся образовательных организаций, осваивающих основные образовательные программы начального, основного общего и среднего общего образования, бесплатными учебниками и учебными пособиями в преддверии 2017-2018 учебного года. Как сообщил "Радио на Востоке" Прокурор района, старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 0

Полиция устроила для юных Черняховцев "Безопасные каникулы" 25 июля 2017 года сотрудники ГИБДД вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Черняховскому району провели совместное профилактическое мероприятие в рамках акции «Безопасные каникулы». Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 26

Жителя Озёрского района осудили за выращивание конопли Жителя Озёрского района осудили за выращивание 116 кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 28

Фестиваль «Гумбинненское сражение» 19 августа 2017 года в поселке Лермонтово Гусевского района пройдет военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение». Фестиваль «Гумбинненское сражение» — важное культурное событие области, которое каждый год посещают тысячи жителей и гостей региона. Реконструкция будет посвящена 100-летнему юбилею наступления русской Императорской армии на войска кайзеровской Германии в 1917 году. В мероприятиях планируют принять участие около 200 реконструкторов из России иАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В Гусеве сержанта, давшего взятку командиру, приговорили к штрафу В Гусеве осудили младшего сержанта, который дал взятку командиру роты ради увольнения. Об этом сообщает военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 51

В Гусеве продолжается проведение профилактического мероприятия "Пешеход" Госавтоинспекция напоминает, что в срок до 27 июля в Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» проходит специальное профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом "Радио на Востоке" сообщил Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

В Гусевском городском округе приступили к установке насосного оборудования на водоподъемные скважины В рамках Программы конкретных дел, которая реализуется под контролем врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, в Гусевском городском округе осуществляется установка устройства насосного оборудования с частотным регулированием на водоподъемные скважины. Как сообщается на сайте администрации муниципалитета...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 34

На минувших выходых в Черняховске произошла тройная авария и ДТП со смертельным исходом В субботу, 22 июля, около 16:30 в районе пос. Новая Деревня столкнулись Audi и микроавтобус. Об этом пишет Klops.ru.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В выходные в Черняховске горела баня и хозпостройка 22 июля в 22.25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Железнодорожной в городе Черняховске. Как сообщается на сайте областного МЧС...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49