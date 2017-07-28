В Гусеве горела дача
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В Гусеве горела дача
27 июля в районе улицы Московской в Гусеве горела дача. Об этом сообщается на сайте областного УМЧС. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 22.36. Как сообщается, сгорела одноэтажная кирпичная дача и обгорел деревянный сарай, оббитый жестью, расположенные в дачном обществе "Металлист". Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники.
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