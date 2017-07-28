В Черняховске полицейские провели для воспитанников социального центра «Теплый дом» экскурсию по зданию полиции
Профилактическое мероприятие офицеры организовали в рамках акции «Безопасные каникулы». Инспекторы по делам несовершеннолетних показали ребятам спортивный зал и ТИР, где тренируются сотрудники полиции. Воспитанники также познакомились с работой дежурной части, подразделений следствия и дознания, а также пообщались с оперуполномоченными уголовного розыска.
В конце экскурсии с юными гостями полицейские провели профилактическую беседу, напомнив правила безопасного поведения в общественных местах и вблизи проезжей части.
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