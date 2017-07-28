Глава Гусевской администрации провел выездное совещание в рамках подготовки к Гумбиненнскому сражению
27 июля под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» в пос. Лермонтово состоялось выездное совещание по вопросам подготовки к проведению военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение 2017». Об этом сообщается на официальной странице администрации Вконтакте. На совещании обсудили множество организационных вопросов: расстановка указателей, парковочных мест для автомобилей и велосипедов, места для интерактивных площадок, выставки военной техники, торговых палаток, площадку для журналистов, волонтеров и многое другое.В ходе совещания глава администрации дал ряд указаний, которые необходимо выполнить до конца следующей недели.
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