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27 Новости области Новое
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Черняховские полицейские проводят с детьми уроки на свежем воздухе

В рамках акции «Безопасные каникулы» в Черняховском районе полицейские проводят с детьми и подростками уроки на свежем воздухе, как сообщается на сайте областного УМВД, полицейские проводят с воспитанниками пришкольных лагерей «уроки безопасности» на свежем воздухе. 

Сотрудники отделения ГИБДД и по делам несовершеннолетних в игровой форме, используя  интересный реквизит, напоминают ребятам Правила дорожного движения и безопасного поведения на улице.



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# Черняховск дети безопасное лето

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