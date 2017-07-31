Пожаров можно избежать! На территории России ежедневно происходит в среднем около 600 пожаров, на которых по статистике в среднем погибают 55 человек, в том числе и дети, а уж, о размере материального ущерба и говорить не приходится – он огромен....Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 0

Черняховские полицейские проводят с детьми уроки на свежем воздухе В рамках акции «Безопасные каникулы» в Черняховском районе полицейские проводят с детьми и подростками уроки на свежем воздухе, как сообщается на сайте областного УМВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 27

В Черняховске "Мазда" столкнулась с "Фольксвагеном" 27 июля в Черняховске произошло столкновение автомобилей "Мазда" и "Фольксваген". Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

Глава Гусевской администрации провел выездное совещание в рамках подготовки к Гумбиненнскому сражению 27 июляпод руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» в пос.Лермонтово состоялось выездное совещание по вопросам подготовки к проведениювоенно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение 2017». Об этомсообщается на официальной странице администрации Вконтакте. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44

В Черняховске полицейские провели для воспитанников социального центра «Теплый дом» экскурсию по зданию полиции В Черняховске сотрудники полиции провели для воспитанников центра помощи детям «Теплый дом» экскурсию по зданию отдела внутренних дел. Об этом сообщает пресс служба регионального УМВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 47

В Гусеве горела дача 27 июля в районе улицы Московской в Гусеве горела дача. Об этом сообщается на сайте областного УМЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 37

Нестеровская прокуратура проведет горячую линию по детским учебникам 3 августа прокуратурой города Нестерова будет проводиться горячая линия по вопросам соблюдения требований законодательства, в сфере обеспечения обучающихся образовательных организаций, осваивающих основные образовательные программы начального, основного общего и среднего общего образования, бесплатными учебниками и учебными пособиями в преддверии 2017-2018 учебного года. Как сообщил "Радио на Востоке" Прокурор района, старший советник юстиции Э.Ю. Аскеров...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 37

Полиция устроила для юных Черняховцев "Безопасные каникулы" 25 июля 2017 года сотрудники ГИБДД вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Черняховскому району провели совместное профилактическое мероприятие в рамках акции «Безопасные каникулы». Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46

Жителя Озёрского района осудили за выращивание конопли Жителя Озёрского района осудили за выращивание 116 кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39