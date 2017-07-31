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Пожаров можно избежать!

На территории России ежедневно происходит в среднем около 600 пожаров, на которых по статистике в среднем погибают 55 человек, в том числе и дети, а уж, о размере материального ущерба и говорить не приходится – он огромен. \

Люди думают, что пожары были всегда и изменить ситуацию невозможно, но с этим не согласится ни один инспектор государственного пожарного надзора, ведь всем хорошо известна старая истина, ставшая девизом – «Пожар легче предупредить, чем потушить».

В жилых домах и подсобных постройках пожар может быстро охватить большую площадь только в тех случаях, когда в помещении воспламенятся пролитые горючие жидкости (например, падение на пол керогаза). В газифицированных домах это может иметь место при взрывообразной вспышке газа. В жилых домах пожар чаще всего начинается с появления незначительного пламени, которому предшествует более или менее продолжительный период нагревания или тления твердых горючих предметов.  
Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма - это первые верные признаки пожара. Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала "сигнализируют" об этом характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы. Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или электрические лампы начнут гореть вполнакала, что иногда также является признаком назревающей опасности загорания изоляции электропроводов.  
Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция (открыто окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны отблески пламени.  
О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на завывание ветра, и по смолистому запаху горящей сажи.  
Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить и принять меры к его ликвидации.  Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь возможно скорее уведомить об этом пожарную охрану. Следует иметь в виду, что чем скорее приедут пожарные, тем легче и с меньшим ущербом будет прекращен пожар. Пожарных нужно вызвать также при появлении даже небольшого количества дыма в доме, когда есть опасность возникновения пожара в недоступном для осмотра месте или если невозможно установить причину появления дыма.  
Распространению пожара в жилом доме чаще всего могут способствовать вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, способствующего развитию пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения.  
Что делать, если пожар произошел? Все ситуации не проанализируешь. Но есть элементарные знания, которыми нужно обладать и уметь применять их для уменьшения ущерба от огня и спасения своей жизни и жизни других.

Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств недостаточно, нужно принять меры к тому, чтобы задержать распространение огня. Для этого необходимо по возможности плотно закрыть все двери, окна в помещении, где начался пожар. Заложить щели между полом и дверью можно мокрой тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если дом или квартира заполняются дымом, дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу (там меньше дыма). Следует помнить, что дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под кроватью, в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса.
Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее обратной стороной ладони. Не открывайте ее, если вы почувствуете, что дверь теплая - за ней огонь. Постарайтесь вывести из горящего дома (квартиры) находящихся там людей. Не пытайтесь захватить с собой ценные вещи и другое имущество.
Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите наугад. По прибытию пожарных полностью подчиняйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, пока пожарные не скажут, что опасность миновала.  
А что делать, если огонь отрезал путь к выходу? Главное постарайтесь сохранить спокойствие. Уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Откройте окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. Услышав вас, они вызовут пожарную охрану.

Еще раз хочется напомнить о соблюдении элементарных Правил пожарной безопасности:

- Будьте осторожны с открытым огнем!

- Не бросайте непотушенные окурки и спички, не курите в постели!

- Не сушите белье над газовыми приборами!

- Не оставляйте электрообогревательные приборы и печи без присмотра!

- Не пользуйтесь поврежденными электророзетками!

- Не применяйте нестандартные электрообогревательные приборы!

- Не используйте самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания!

- Примите меры по недопущению нахождения посторонних лиц на чердаках, в подвалах и надворных постройках.

Помните, что вовремя обнаруженный пожар, быстрое и четкое сообщение в пожарную охрану, правильно предпринятые первоначальные действия до прибытия пожарных позволят избежать самых худших последствий!

Межрайонный отдел надзорной деятельности

и профилактической работы

Гусевского, Озерского городских округов,

Нестеровского района

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области


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