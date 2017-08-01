В Гусевском музее открывается выставка посвященная событиям Первой мировой войны
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Ср02 августа
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Неформат Уважаемые радиослушатели и просто любители хорошей музыки. С большим удовольствием сообщаю вам хорошую новость. Теперь, я конечно очень постараюсь, чтобы каждый вторник выходил специальный плейлист. Название "Неформат" он получил не потому, что тут будут песни матом, или ещё что-то из ряда вон выходящее. Автор: Sky Archer | Комментариев: 0 | Просмотров: 4
В Черняховске полицейские задержали автоугонщика Сотрудники Отдела МВД России по Черняховскому району по горячим следам раскрыли угон автомобиля, который произошел 31 июля около 17.30 на улице Тельмана в районном центре. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31
Черняховские полицейские провели занятия для юных картингистов В Черняховске в рамках региональной кампании «Безопасные каникулы» сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели познавательные занятия для ребят, занимающихся в картинг-клубе. Как сообщили в региональном УМВД, Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49
В Гусевском музее открывается выставка посвященная событиям Первой мировой войны В Гусевском музее открывается выставка, посвященная событиям Первой мировой войны. Как сообщили "Радио на Востоке" сотрудники музея...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32
Пожаров можно избежать! На территории России ежедневно происходит в среднем около 600 пожаров, на которых по статистике в среднем погибают 55 человек, в том числе и дети, а уж, о размере материального ущерба и говорить не приходится – он огромен....Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43
Черняховские полицейские проводят с детьми уроки на свежем воздухе В рамках акции «Безопасные каникулы» в Черняховском районе полицейские проводят с детьми и подростками уроки на свежем воздухе, как сообщается на сайте областного УМВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39
В Черняховске "Мазда" столкнулась с "Фольксвагеном" 27 июля в Черняховске произошло столкновение автомобилей "Мазда" и "Фольксваген". Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44
Глава Гусевской администрации провел выездное совещание в рамках подготовки к Гумбиненнскому сражению 27 июляпод руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» в пос.Лермонтово состоялось выездное совещание по вопросам подготовки к проведениювоенно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение 2017». Об этомсообщается на официальной странице администрации Вконтакте. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45
В Черняховске полицейские провели для воспитанников социального центра «Теплый дом» экскурсию по зданию полиции В Черняховске сотрудники полиции провели для воспитанников центра помощи детям «Теплый дом» экскурсию по зданию отдела внутренних дел. Об этом сообщает пресс служба регионального УМВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 51
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В Гусевском музее открывается выставка посвященная событиям Первой мировой войны
В Гусевском музее открывается выставка, посвященная событиям Первой мировой войны. Как сообщили "Радио на Востоке" сотрудники музея, на выставке можно будет увидеть реплики плакатов из фондов Королевского музея армии и военной истории (г. Брюссель, Бельгия), ранее не представленные в научно-информационном поле России, и предметы времен I мировой войны из частной коллекции Д. В. Дунаевского (г. Калининград) и Гусевского музея. Среди экспонатов коллекции Д. В. Дунаевского — фотоснимки и документы, знаки различия и памятные предметы солдат и офицеров, служивших в Кёнигсберге. Открытие состоится во вторник, 1 августа, в 17:00. Вход свободный.
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