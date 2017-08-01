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Неформат

Неформат НеформатУважаемые радиослушатели и просто любители хорошей музыки. С большим удовольствием сообщаю вам хорошую новость. Теперь, я конечно очень постараюсь, чтобы каждый вторник выходил специальный плейлист. Название "Неформат" он получил не потому, что тут будут песни матом, или ещё что-то из ряда вон выходящее. Автор: Sky Archer | Комментариев: 0 | Просмотров: 4

В Черняховске полицейские задержали автоугонщика

В Черняховске полицейские задержали автоугонщика В Черняховске полицейские задержали автоугонщикаСотрудники Отдела МВД России по Черняховскому району по горячим следам раскрыли угон автомобиля, который произошел 31 июля около 17.30 на улице Тельмана в районном центре. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

Черняховские полицейские провели занятия для юных картингистов

Черняховские полицейские провели занятия для юных картингистов Черняховские полицейские провели занятия для юных картингистовВ Черняховске в рамках региональной кампании «Безопасные каникулы» сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели познавательные занятия для ребят, занимающихся в картинг-клубе. Как сообщили в региональном УМВД, Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

В Гусевском музее открывается выставка посвященная событиям Первой мировой войны

В Гусевском музее открывается выставка посвященная событиям Первой мировой войны В Гусевском музее открывается выставка посвященная событиям Первой мировой войныВ Гусевском музее открывается выставка, посвященная событиям Первой мировой войны. Как сообщили "Радио на Востоке" сотрудники музея...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

Пожаров можно избежать!

Пожаров можно избежать! Пожаров можно избежать!На территории России ежедневно происходит в среднем около 600 пожаров, на которых по статистике в среднем погибают 55 человек, в том числе и дети, а уж, о размере материального ущерба и говорить не приходится – он огромен....Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

Черняховские полицейские проводят с детьми уроки на свежем воздухе

Черняховские полицейские проводят с детьми уроки на свежем воздухе Черняховские полицейские проводят с детьми уроки на свежем воздухеВ рамках акции «Безопасные каникулы» в Черняховском районе полицейские проводят с детьми и подростками уроки на свежем воздухе, как сообщается на сайте областного УМВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В Черняховске

В Черняховске "Мазда" столкнулась с "Фольксвагеном" В Черняховске 27 июля в Черняховске произошло столкновение автомобилей "Мазда" и "Фольксваген". Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44

Глава Гусевской администрации провел выездное совещание в рамках подготовки к Гумбиненнскому сражению

Глава Гусевской администрации провел выездное совещание в рамках подготовки к Гумбиненнскому сражению Глава Гусевской администрации провел выездное совещание в рамках подготовки к Гумбиненнскому сражению27 июляпод руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» в пос.Лермонтово состоялось выездное совещание по вопросам подготовки к проведениювоенно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение 2017». Об этомсообщается на официальной странице администрации  Вконтакте. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

В Черняховске полицейские провели для воспитанников социального центра «Теплый дом» экскурсию по зданию полиции

В Черняховске полицейские провели для воспитанников социального центра «Теплый дом» экскурсию по зданию полиции В Черняховске полицейские провели для воспитанников социального центра «Теплый дом» экскурсию по зданию полицииВ Черняховске сотрудники полиции провели для воспитанников центра помощи детям «Теплый дом» экскурсию по зданию отдела внутренних дел. Об этом сообщает пресс служба регионального УМВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 51

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Уважаемые пользователи и гости сайта! У нас изменился номер прямого эфира. Теперь в передачу "Есть повод" можно дозвониться по прямому мобильному номеру 524-958. При звонке с городского телефона номер: 8 (4012) 524-958Звоните, пообщаемся! 
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4 Музыка Новое
Просмотров: 4

Неформат

Уважаемые радиослушатели и просто любители хорошей музыки. С большим удовольствием сообщаю вам хорошую новость. Теперь, я конечно очень постараюсь, чтобы каждый вторник выходил специальный плейлист. Название "Неформат" он получил не потому, что тут будут песни матом, или ещё что-то из ряда вон выходящее. Я постарался для вас собрать музыку, которая, почти не звучит в дневных эфирах, и не мудрено, потому что многие композиции по времени не подходят к радиоэфирам. Да и, если честно, то многие хотят слушать песни не такого направления, и не такого формата. Потому мы и решили, что каждый вторник с 20 до 23 часов будут играть вот такие НЕФОРМАТНЫЕ песни. Потому присоединяйтесь к прослушиванию. 
Вся музыка из этого плейлиста собрана из многолетней личной коллекции музыки в формате без потери качества (flac),скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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Проводите длинные, зимние вечера/ночи под чудесную музыку ночных плейлистов от Andru M на частоте 95,8 FM. Когда вокруг мало света, всё темно, уныло, зябко, по пошлому грязно, и лишено всякого смысла - идите на звук! Курс 95,8 FM!.

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