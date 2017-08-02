Под Гусевом горел кирпичный дом
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Чт03 августа
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Под Гусевом горел кирпичный дом
1 августа в 08.14 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Попова в поселке Майское Гусевского ГО. Об этом сообщает пресс служба областного УМЧС. В одноэтажном жилом кирпичном доме довоенной постройки размером 12х5 метров, в комнате размером 3х4 метра, произошло возгорание напольного покрытия на площади 3 квадратных метра. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.
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