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Новое на сайте

Под Ольховаткой

Под Ольховаткой "Пассат" врезался в дерево, погиб пассажир Под Ольховаткой 2 августа на дороге Гусев-Ольховатка-Гос.граница с республикой Польша 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», находясь в состоянии опьянения,  не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. Об этом сообщает пресс служба  областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

На Гусевской трассе

На Гусевской трассе "Пассат" сбил пешехода На Гусевской трассе 2 августа на 5 километре автодороги Советск-Гусев водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим и допустил наезд на 34-летнего пешехода, вне пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35

В Черняховске задержали мужчину обокравшего пенсионера

В Черняховске задержали мужчину обокравшего пенсионера В Черняховске задержали мужчину обокравшего пенсионераСотрудники Отдела МВД России по Черняховскому району задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в имущественном преступлении. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 34

В Гусеве установят 7 игровых площадок

В Гусеве установят 7 игровых площадок В Гусеве установят 7 игровых площадокНа территории Гусевского городского округа будут установлены 7 детских игровых площадок. Об этом сообщайте на официальной странице администрации муниципалитета ВКонтакте. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

В Карамышево горел жилой дом

В Карамышево горел жилой дом В Карамышево горел жилой дом1 августа  в 15.38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Советской в поселке Карамышево Озерского ГО. Как сообщили в региональном Управлении МЧС...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

Под Гусевом горел кирпичный дом

Под Гусевом горел кирпичный дом Под Гусевом горел кирпичный дом1 августа  в 08.14 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Попова в поселке Майское Гусевского ГО. Об этом сообщает пресс служба областного УМЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

Неформат

Неформат НеформатУважаемые радиослушатели и просто любители хорошей музыки. С большим удовольствием сообщаю вам хорошую новость. Теперь, я конечно очень постараюсь, чтобы каждый вторник выходил специальный плейлист. Название "Неформат" он получил не потому, что тут будут песни матом, или ещё что-то из ряда вон выходящее. Автор: Sky Archer | Комментариев: 0 | Просмотров: 15

В Черняховске полицейские задержали автоугонщика

В Черняховске полицейские задержали автоугонщика В Черняховске полицейские задержали автоугонщикаСотрудники Отдела МВД России по Черняховскому району по горячим следам раскрыли угон автомобиля, который произошел 31 июля около 17.30 на улице Тельмана в районном центре. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

Черняховские полицейские провели занятия для юных картингистов

Черняховские полицейские провели занятия для юных картингистов Черняховские полицейские провели занятия для юных картингистовВ Черняховске в рамках региональной кампании «Безопасные каникулы» сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели познавательные занятия для ребят, занимающихся в картинг-клубе. Как сообщили в региональном УМВД, Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 57

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33 Городские новости Новое
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В Гусеве установят 7 игровых площадок

На территории Гусевского городского округа будут установлены 7 детских игровых площадок. Об этом сообщается на официальной странице администрации муниципалитета ВКонтакте. Площадки планируется установить по ул. Ломоносова, 24, ул. Утегенова, 26, ул. Школьная, 9. Также игровые площадки поставят и для детей поселков Липово, Брянское, Краснополье и Маяковское. Уточняется, что в настоящий момент  заключен договор с подрядчиком и уже ведутся подготовительные работы.

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