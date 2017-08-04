В Нестерове завели дело на злостного неплательщика алиментов Дознаватели Отделения полиции по Нестеровскому району возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя по факту неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Как сообщает пресс служба областного Управления МВД, общая задолженность составила 507 тысяч рублей.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 31

В Нестерове горел "Мерседес" 03 августа в 23.57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Калинина в городе Нестерове. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

Под Ольховаткой "Пассат" врезался в дерево, погиб пассажир 2 августа на дороге Гусев-Ольховатка-Гос.граница с республикой Польша 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 44

На Гусевской трассе "Пассат" сбил пешехода 2 августа на 5 километре автодороги Советск-Гусев водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим и допустил наезд на 34-летнего пешехода, вне пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46

В Черняховске задержали мужчину обокравшего пенсионера Сотрудники Отдела МВД России по Черняховскому району задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в имущественном преступлении. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

В Гусеве установят 7 игровых площадок На территории Гусевского городского округа будут установлены 7 детских игровых площадок. Об этом сообщайте на официальной странице администрации муниципалитета ВКонтакте. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

В Карамышево горел жилой дом 1 августа в 15.38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Советской в поселке Карамышево Озерского ГО. Как сообщили в региональном Управлении МЧС...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

Под Гусевом горел кирпичный дом 1 августа в 08.14 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Попова в поселке Майское Гусевского ГО. Об этом сообщает пресс служба областного УМЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 42

Неформат Уважаемые радиослушатели и просто любители хорошей музыки. С большим удовольствием сообщаю вам хорошую новость. Теперь, я конечно очень постараюсь, чтобы каждый вторник выходил специальный плейлист. Название "Неформат" он получил не потому, что тут будут песни матом, или ещё что-то из ряда вон выходящее. Автор: Sky Archer | Комментариев: 0 | Просмотров: 21