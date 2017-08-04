В Нестерове завели дело на злостного неплательщика алиментов
По решению суда подозреваемый был обязан с 2002 года ежемесячно выплачивать одну четвёртую часть своего заработка или иного дохода на содержание ребенка. В апреле 2017 года мужчина был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Ему назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ.
Несмотря на это, никаких мер для погашения суммы задолженности злостных неплательщик не предпринял.
Санкция части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно» включает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.
|
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.