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В Черняховске задержали мужчину обокравшего пенсионера

В Черняховске задержали мужчину обокравшего пенсионера В Черняховске задержали мужчину обокравшего пенсионераСотрудники Отдела МВД России по Черняховскому району задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в имущественном преступлении. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

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В Черняховске горел магазин

05 августа  в 03.35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Театральной в городе Черняховске. Как сообщили в пресс службе областного Управления МЧС, в двухэтажном кирпичном здании, на первом этаже, в магазине сгорел стеллаж с продукцией на площади 3 кв.м. Магазин закопчен. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-11 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

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# Черняховск пожар МЧС

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