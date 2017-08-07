В Маяковском горел многоквартирный жилой дом
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Просмотров: 45
В Маяковском горел многоквартирный жилой дом
05 августа в 02.09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Маяковское Гусевского ГО. Как сообщили в областном Управлении МЧС, в кирпичном одноэтажном, барачного типа, жилом доме на 5 семей, кровля металлочерепица по деревянной обрешетке, в квартире горела ветошь, кресло, прогар в полу на общей площади 4 кв.м. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.
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