В Озерске раскрыли кражу электрокабеля
В Озерске полицейские установили причастность ранее судимого 32-летнего местного жителя к совершению имущественного преступления. Как уточнили в пресс службе областного УМВД, мужчину подозревают в краже электрического кабеля из здания управляющей компании города.
По предварительным данным, мужчина, повредив оконный проем, проник в котельную предприятия, откуда похитил хранящийся там электрический кабель длиной 640 метров. Сумма ущерба составила 202 000 рублей. Злоумышленник обжег кабель, для того чтобы сдать его на металлолом, но не успел совершить задуманное. Похищенное имущество изъято.
В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция статьи включает наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет.