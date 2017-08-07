В Озерске раскрыли кражу электрокабеля

В Черняховске сотрудники полиции раскрыли кражу денег у пенсионерки В Черняховске сотрудники полиции раскрыли кражу денег у пенсионерки. Как сообщила пресс служба областного УМВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 38

В Маяковском горел многоквартирный жилой дом 05 августа в 02.09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Маяковское Гусевского ГО. Как сообщили в областном Управлении МЧС...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

В Черняховске горел магазин 05 августа в 03.35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Театральной в городе Черняховске. Как сообщили в пресс службе областного Управления МЧС...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35

В Нестерове завели дело на злостного неплательщика алиментов Дознаватели Отделения полиции по Нестеровскому району возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя по факту неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Как сообщает пресс служба областного Управления МВД, общая задолженность составила 507 тысяч рублей.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

В Нестерове горел "Мерседес" 03 августа в 23.57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Калинина в городе Нестерове. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 54

Под Ольховаткой "Пассат" врезался в дерево, погиб пассажир 2 августа на дороге Гусев-Ольховатка-Гос.граница с республикой Польша 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 48

На Гусевской трассе "Пассат" сбил пешехода 2 августа на 5 километре автодороги Советск-Гусев водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим и допустил наезд на 34-летнего пешехода, вне пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс служба областного УМВД. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 50

В Черняховске задержали мужчину обокравшего пенсионера Сотрудники Отдела МВД России по Черняховскому району задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в имущественном преступлении. Об этом сообщает пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

В Гусеве установят 7 игровых площадок На территории Гусевского городского округа будут установлены 7 детских игровых площадок. Об этом сообщайте на официальной странице администрации муниципалитета ВКонтакте. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 48