В Черняховске сотрудники полиции раскрыли кражу денег у пенсионерки
По предварительным данным, приятельница потерпевшей, находясь в ее квартире, расположенной на улице Гагарина города Черняховска, тайно похитила принадлежащие ей денежные средства в размере 7 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали 30-летнюю злоумышленницу. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
|
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.