Программа "Гумбинненского сражения" 2017
19 августа
- 11.00 - 13.45 - работа интерактивных площадок для зрителей;
- 13.45 - 14.00 - торжественное открытие фестиваля;
- 14.00 - 14.45 - реконструкция сражения;
- 14.45 - 16.00 - общее построение, представление участников, фотографирование;
- 16.00 - 18.00 - работа интерактивных площадок.
В день проведения реконструкции сражения каждые 15 минут будет организован бесплатный подвоз зрителей из г. Гусева и обратно.
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