В Нестеровском районе раскрыли кражу унитазов В Нестеровском районе полицейские задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя, подозреваемого в имущественном преступлении. Как сообщает областное УМВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 14

Ангелина Дозорнова из Гусева стала двукратной чемпионкой мира по тайскому боксу Гусевская спортсменка Ангелина Дозорнова возвращается домой из Таиланда со второй по счёту золотой медалью первенства мира по тайскому боксу. Об этом сообщается на странице группы "тайского бокса в Гусеве" "ВКонтакте".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 30

В Гусеве горел балкон на улице Победы 8 августа в 12.48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Победы в городе Гусеве. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

Программа "Гумбинненского сражения" 2017 19 августа - 11.00 - 13.45 - работа интерактивных площадок для зрителей; - 13.45 - 14.00 - торжественное открытие фестиваля; - 14.00 - 14.45 - реконструкция сражения; - 14.45 - 16.00 - общее построение, представление участников, фотографирование; - 16.00 - 18.00 - работа интерактивных площадок. В день проведения реконструкции сражения каждые 15 минут будет организован бесплатный подвоз зрителей из г. Гусева и обратно.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 33

В Черняховске сотрудники полиции раскрыли кражу денег у пенсионерки В Черняховске сотрудники полиции раскрыли кражу денег у пенсионерки. Как сообщила пресс служба областного УМВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46

В Маяковском горел многоквартирный жилой дом 05 августа в 02.09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Маяковское Гусевского ГО. Как сообщили в областном Управлении МЧС...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 50

В Черняховске горел магазин 05 августа в 03.35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Театральной в городе Черняховске. Как сообщили в пресс службе областного Управления МЧС...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 37

В Нестерове завели дело на злостного неплательщика алиментов Дознаватели Отделения полиции по Нестеровскому району возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя по факту неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Как сообщает пресс служба областного Управления МВД, общая задолженность составила 507 тысяч рублей.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

В Нестерове горел "Мерседес" 03 августа в 23.57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Калинина в городе Нестерове. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 55