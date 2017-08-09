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В Нестеровском районе раскрыли кражу унитазов

В Нестеровском районе полицейские задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя, подозреваемого в имущественном преступлении. Как сообщает областное УМВД, 

злоумышленник проник в жилой многоквартирный дом в поселке Чернышевском. Подозреваемый взломал двери на балконе и пробрался в квартиры на первом и втором этажах. Оттуда он похитил два унитаза и сливной бачок. Сумма ущерба составила 2 500 рублей.

В отношении подозреваемого следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.


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# Нестеров кража унитаз УМВД

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