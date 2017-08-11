Гусевские злоумышленники взломали магазин в Нестерове В Нестерове сотрудники полиции задержали двоих жителей соседнего Гусевского района, по подозрению в краже имущества на сумму более 34 000 рублей. Как уточнили в пресс службе областного УМВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 36

На трассе Гусев-Ольховатка столкнулись две иномарки 9 августа В 09:25 на автодороге Гусев–Ольховатка 53-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда Цивик» при совершении обгона не убедилась в безопасности совершаемого маневра и допустила столкновение с автомобилем «Исузу Трупер». Об этом сообщила пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

В Нестеровском районе раскрыли кражу унитазов В Нестеровском районе полицейские задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя, подозреваемого в имущественном преступлении. Как сообщает областное УМВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 51

Ангелина Дозорнова из Гусева стала двукратной чемпионкой мира по тайскому боксу Гусевская спортсменка Ангелина Дозорнова возвращается домой из Таиланда со второй по счёту золотой медалью первенства мира по тайскому боксу. Об этом сообщается на странице группы "тайского бокса в Гусеве" "ВКонтакте".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 55

В Гусеве горел балкон на улице Победы 8 августа в 12.48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Победы в городе Гусеве. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 47

Программа "Гумбинненского сражения" 2017 19 августа - 11.00 - 13.45 - работа интерактивных площадок для зрителей; - 13.45 - 14.00 - торжественное открытие фестиваля; - 14.00 - 14.45 - реконструкция сражения; - 14.45 - 16.00 - общее построение, представление участников, фотографирование; - 16.00 - 18.00 - работа интерактивных площадок. В день проведения реконструкции сражения каждые 15 минут будет организован бесплатный подвоз зрителей из г. Гусева и обратно.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

В Черняховске сотрудники полиции раскрыли кражу денег у пенсионерки В Черняховске сотрудники полиции раскрыли кражу денег у пенсионерки. Как сообщила пресс служба областного УМВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 55

В Маяковском горел многоквартирный жилой дом 05 августа в 02.09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Маяковское Гусевского ГО. Как сообщили в областном Управлении МЧС...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 56

В Черняховске горел магазин 05 августа в 03.35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Театральной в городе Черняховске. Как сообщили в пресс службе областного Управления МЧС...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45