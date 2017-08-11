Гусевские злоумышленники взломали магазин в Нестерове
Как установили сотрудники уголовного розыска, ночью злоумышленники взломали входную дверь одного из продовольственных магазинов в Нестерове. Похитив продукты питания, спиртные напитки и наличные деньги, они рассчитывали скрыться из города и остаться вне подозрений, так как ранее не имели судимостей.
В настоящее время в отношении обоих молодых людей следователи полиции возбудили уголовные дела. Их действия квалифицировали по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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