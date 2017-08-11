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36 Городские новости Новое
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Гусевские злоумышленники взломали магазин в Нестерове

В Нестерове сотрудники полиции задержали двоих жителей соседнего Гусевского района, по подозрению в краже имущества на сумму более 34 000 рублей. Как уточнили в пресс службе областного УМВД, 18-летний и 23-летний подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что распорядились похищенным по своему усмотрению.

Как установили сотрудники уголовного розыска, ночью злоумышленники взломали входную дверь одного из продовольственных магазинов в Нестерове. Похитив продукты питания, спиртные напитки и наличные деньги, они рассчитывали скрыться из города и остаться вне подозрений, так как ранее не имели судимостей.

В настоящее время в отношении обоих молодых людей следователи полиции возбудили уголовные дела. Их действия квалифицировали по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


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# Гусев Нестеров кража

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