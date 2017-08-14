Житель Озерского района дал взятку главе Гусевской полиции В Озёрском районе местный житель подозревается в даче взятки в 100 тыс. рублей начальнику отдела полиции. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 35

Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке фестиваля «Гумбинненское сражения» Во вторник, 15 августа, в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке фестиваля "Гумбинненское сражения" на вопросы журналистов ответят временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман, руководитель регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак и глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов. Об этом сообщила пресс служба областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 32

В Черняховске управляющую компанию наказали за завышение цен на коммунальные услуги Прокуратурой города Черняховска выявлено нарушение местной управляющей компании требований жилищного законодательства, которое повлекло необоснованное удорожание стоимости коммунальных услуг. Как сообщили на сайте региональной прокуратуры...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

Гусевские злоумышленники взломали магазин в Нестерове В Нестерове сотрудники полиции задержали двоих жителей соседнего Гусевского района, по подозрению в краже имущества на сумму более 34 000 рублей. Как уточнили в пресс службе областного УМВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 50

На трассе Гусев-Ольховатка столкнулись две иномарки 9 августа В 09:25 на автодороге Гусев–Ольховатка 53-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда Цивик» при совершении обгона не убедилась в безопасности совершаемого маневра и допустила столкновение с автомобилем «Исузу Трупер». Об этом сообщила пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 62

В Нестеровском районе раскрыли кражу унитазов В Нестеровском районе полицейские задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя, подозреваемого в имущественном преступлении. Как сообщает областное УМВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 58

Ангелина Дозорнова из Гусева стала двукратной чемпионкой мира по тайскому боксу Гусевская спортсменка Ангелина Дозорнова возвращается домой из Таиланда со второй по счёту золотой медалью первенства мира по тайскому боксу. Об этом сообщается на странице группы "тайского бокса в Гусеве" "ВКонтакте".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 60

В Гусеве горел балкон на улице Победы 8 августа в 12.48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Победы в городе Гусеве. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 53

Программа "Гумбинненского сражения" 2017 19 августа - 11.00 - 13.45 - работа интерактивных площадок для зрителей; - 13.45 - 14.00 - торжественное открытие фестиваля; - 14.00 - 14.45 - реконструкция сражения; - 14.45 - 16.00 - общее построение, представление участников, фотографирование; - 16.00 - 18.00 - работа интерактивных площадок. В день проведения реконструкции сражения каждые 15 минут будет организован бесплатный подвоз зрителей из г. Гусева и обратно.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 58