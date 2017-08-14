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40 Новости области Новое
Просмотров: 40

В Черняховске управляющую компанию наказали за завышение цен на коммунальные услуги

Прокуратурой города Черняховска выявлено  нарушение местной управляющей компании требований жилищного законодательства, которое повлекло необоснованное удорожание стоимости коммунальных услуг. Как сообщили на сайте региональной прокуратуры, в июне 2017 года в прокуратуру города Черняховска обратились собственники жилых помещений одного из многоквартирных домов,  с жалобой на действия управляющей организации, которая необоснованно завысила цены на коммунальные услуги. В частности, ежемесячный размер платы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома управляющей организацией был установлен в размере 17,75 рублей с 1 кв.м. (ранее действовавший тариф составлял 16,86 рублей с 1 кв.м.).

Вместе с тем, как показала проверка, данное решение управляющая компания приняла самостоятельно и незаконно, поскольку вопрос о повышении платы за содержание и ремонт общего имущества дома собственниками помещений на общем собрании не рассматривался. 

После вмешательства прокуратуры собственникам многоквартирного дома возвращена излишне начисленная плата  на общую сумму 20 тысяч рублей.

Кроме того, по требованию прокурора бухгалтер компании привлечена к дисциплинарной ответственности за недобросовестное исполнение своих должностных обязанностей.



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