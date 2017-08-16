Соревнования по триатлону в «Технополисе GS» объединили свыше 100 любителей спорта
В командном зачете соревнований «Триатлон Спринт GS» сразилось 10 команд по три человека – представители предприятий в составе инновационного кластера, а также студенты Гусевского политехнического техникума. Участники успешно справились с тремя этапами, преодолев 200 м вплавь, 12 км на велосипеде и 3 км бегом. По итогам командного зачета первое место завоевали спортсмены из Гусевского политехникума, которые показали лучшее время – 44 минуты 41 секунду. Второе место заняла команда предприятия «Цифровые телевизионные системы» («ЦТС»), прошедшая дистанцию за 51 минуту 9 секунд, третье – GS Labs, результат которой составил 53 минуты 36 секунд. Отдельный чемпионат был организован для наиболее подготовленных спортсменов – участников «Клуба 111». Все победители и призеры были награждены медалями и дипломами. По известной спортивной традиции, участникам, финишировавшим последними, были на память вручены большие деревянные ложки.
Параллельно в рамках соревнований «Триатлон Спринт GS» прошел детский старт в формате «бег-велосипед-бег» – по 500 м в каждом виде. В нем приняло участие 15 самых маленьких спортсменов, которые были награждены медалями и сладкими призами. Спортивный праздник в «Технополисе GS» объединил более 50 болельщиков со всей Калининградской области, среди которых присутствовали воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток» (г. Гусев).
Инициатором и главным организатором соревнований «Триатлон Спринт GS» выступил «Клуб 111», объединяющей любителей спорта и здорового образа жизни. «Клуб 111» был создан активными резидентами «Технополиса GS» в апреле 2016 года, и за это время его участники не раз испытывали свои силы в крупных соревнованиях городского, регионального и международного уровня, завоевывая призовые места. Так, летом 2017 года его представители приняли участие в соревнованиях по триатлону Ironman 70.3 и Goldap в Польше и показали высокие результаты.
«Участие в международных соревнованиях позволяет нам перенимать лучшие мировые практики организации триатлона для того, чтобы приобщить к активному образу жизни как можно большее число наших коллег, жителей Гусева и Калининградской области», - отметил руководитель «Клуба 111», генеральный директор «ЦТС» Дмитрий Фомичев. Он подчеркнул, что соревнования “Триатлон Спринт GS” стали беспрецедентным событием: в них приняли участие команды абсолютно всех предприятий в составе кластера. Был проведен детский старт – традиционное мероприятия для всех крупнейших мировых спортивных состязаний. “Триатлон Спринт GS” организован совместно с Гусевским политехническим колледжем, представители которого приняли активное участие как в организации соревнований, так и непосредственно в преодолении дистанции. «Мы рады поздравить команду студентов колледжа с заслуженным первым местом, а также победителей и призеров командного и индивидуального зачетов, благодарим всех участников, организаторов и болельщиков. И выражаем особую благодарность нашим партнерам – компаниям «Березка ЛеДО» – за изготовление велосипедных стоек, «Ангар» – за помощь в обустройстве финишной арки, пресс-вола и ограждений, а также «Дом печати»», – добавил Дмитрий Фомичев.
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