В Гусеве прошел Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству ММА 2017 В рамках празднования «Дня физкультурника» 12 августа в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева прошел Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству (ММА) 2017 г. Как пишут на сайте администрации Муниципального Образования "Гусевский Городской округ"...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 0

На Нестеровской трассе опрокинулся "Пежо" 15 августа 2017 года В 15:00 на автомобильной дороге Калининград-Нестеров водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину и совершил съезд в придорожный кювет с дальнейшим опрокидыванием.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 23

В Нестерове молодой человек обвинил девушку в краже подаренного им телефона В Нестерове дознаватель полиции уличила заявителя в заведомо ложном доносе. Как сообщили в пресс службе областного Управления МВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 21

Соревнования по триатлону в «Технополисе GS» объединили свыше 100 любителей спорта В инновационном кластере «Технополис GS» прошли соревнования «Триатлон Спринт GS», приуроченные к Дню физкультурника в России. Соревнования по триатлону объединили более 100 человек – спортсменов и активных болельщиков. Как сообщили в пресс службе кластера, идейным вдохновителем и главным организатором мероприятия выступил «Клуб 111».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 30

Житель Озерского района дал взятку главе Гусевской полиции В Озёрском районе местный житель подозревается в даче взятки в 100 тыс. рублей начальнику отдела полиции. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 50

Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке фестиваля «Гумбинненское сражения» Во вторник, 15 августа, в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке фестиваля "Гумбинненское сражения" на вопросы журналистов ответят временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман, руководитель регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак и глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов. Об этом сообщила пресс служба областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

В Черняховске управляющую компанию наказали за завышение цен на коммунальные услуги Прокуратурой города Черняховска выявлено нарушение местной управляющей компании требований жилищного законодательства, которое повлекло необоснованное удорожание стоимости коммунальных услуг. Как сообщили на сайте региональной прокуратуры...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 53

Гусевские злоумышленники взломали магазин в Нестерове В Нестерове сотрудники полиции задержали двоих жителей соседнего Гусевского района, по подозрению в краже имущества на сумму более 34 000 рублей. Как уточнили в пресс службе областного УМВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 53

На трассе Гусев-Ольховатка столкнулись две иномарки 9 августа В 09:25 на автодороге Гусев–Ольховатка 53-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда Цивик» при совершении обгона не убедилась в безопасности совершаемого маневра и допустила столкновение с автомобилем «Исузу Трупер». Об этом сообщила пресс служба областного Управления МВД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 67