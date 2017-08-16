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В Нестерове молодой человек обвинил девушку в краже подаренного им телефона

В Нестерове дознаватель полиции уличила заявителя в заведомо ложном доносе. Как сообщили в пресс службе областного Управления МВД, 

С заявлением о краже мобильного телефона в отделение полиции по Нестеровскому району обратился 19-летний житель одного из поселков. Будучи предупрежден об уголовной ответственности за подобные действия, молодой человек дал заведомо ложные показания о том, что к хищению имущества причастна его сверстница.

В ходе расследования уголовного дела дознаватель полиции установила, что никакого преступления в действительности совершено не было. По предварительным данным, лжепотерпевший подарил девушке мобильный телефон, а после разрыва отношений решил ей отомстить.

По результатам проверки заявитель сменил свой процессуальный статус с потерпевшего на подозреваемого. Следователь ОП по Нестеровскому району возбудила в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.



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# Нестеров ложный донос УМВД

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