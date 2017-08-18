GS Group объявил хедлайнера Дня Технополиса GS-2017 Чтобы представить себе масштабы грядущего Дня Технополиса GS, достаточно знать, что он впервые за свою историю продлится весь день. 2 сентября 2017 года, с 13 до 22 часов, в парковой зоне МАУ ФОК им. Е.М. Попова в городе Гусеве отгремит девятый ежегодный праздник в честь инновационного кластера «Технополис GS». В декорациях городского парка под открытым небом фестиваль объединит спорт, технологии, науку и рок-н-ролл, чтобы вновь завоевать звание самого масштабного open-air’а КалининградскойАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 34

Нестеровская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам распоряжения государственным имуществом 18 августа с 14 до 17 часов прокуратурой Нестеровского района проводится «горячая линия», по вопросам соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства при распоряжении государственным и муниципальным имуществом.Об этом «Радио на Востоке» сообщил И.о. прокурора района младший советник юстиции Суховиев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

В Гусеве прошел Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству ММА 2017 В рамках празднования «Дня физкультурника» 12 августа в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева прошел Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству (ММА) 2017 г. Как пишут на сайте администрации Муниципального Образования "Гусевский Городской округ"...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 41

На Нестеровской трассе опрокинулся "Пежо" 15 августа 2017 года В 15:00 на автомобильной дороге Калининград-Нестеров водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину и совершил съезд в придорожный кювет с дальнейшим опрокидыванием.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 40

В Нестерове молодой человек обвинил девушку в краже подаренного им телефона В Нестерове дознаватель полиции уличила заявителя в заведомо ложном доносе. Как сообщили в пресс службе областного Управления МВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

Соревнования по триатлону в «Технополисе GS» объединили свыше 100 любителей спорта В инновационном кластере «Технополис GS» прошли соревнования «Триатлон Спринт GS», приуроченные к Дню физкультурника в России. Соревнования по триатлону объединили более 100 человек – спортсменов и активных болельщиков. Как сообщили в пресс службе кластера, идейным вдохновителем и главным организатором мероприятия выступил «Клуб 111».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 43

Житель Озерского района дал взятку главе Гусевской полиции В Озёрском районе местный житель подозревается в даче взятки в 100 тыс. рублей начальнику отдела полиции. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 56

Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке фестиваля «Гумбинненское сражения» Во вторник, 15 августа, в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке фестиваля "Гумбинненское сражения" на вопросы журналистов ответят временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман, руководитель регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак и глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов. Об этом сообщила пресс служба областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 55

В Черняховске управляющую компанию наказали за завышение цен на коммунальные услуги Прокуратурой города Черняховска выявлено нарушение местной управляющей компании требований жилищного законодательства, которое повлекло необоснованное удорожание стоимости коммунальных услуг. Как сообщили на сайте региональной прокуратуры...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 56