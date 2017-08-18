GS Group объявил хедлайнера Дня Технополиса GS-2017
Чтобы представить себе масштабы грядущего Дня Технополиса GS, достаточно знать, что он впервые за свою историю продлится весь день. 2 сентября 2017 года, с 13 до 22 часов, в парковой зоне МАУ ФОК им. Е.М. Попова в городе Гусеве отгремит девятый ежегодный праздник в честь инновационного кластера «Технополис GS». В декорациях городского парка под открытым небом фестиваль объединит спорт, технологии, науку и рок-н-ролл, чтобы вновь завоевать звание самого масштабного open-air’а Калининградской области. Хедлайнер Дня Технополиса GS-2017 — Найк Борзов. Вход на праздник бесплатный.
10 тысяч зрителей, 5 развлекательных площадок, 5 музыкальных коллективов, 5 лекций популяризаторов науки, 2 тематические зоны, турнир по игре в Crossy Road на игровой приставке GS Gamekit, научное шоу «Лабораториум», мастерская 3D-принтинга, выставка робототехники, танцевальный флеш-моб, мастер-класс по игре на терменвоксе и праздничный салют — таким предстанет обновленный мультиформатный open-air День Технополиса GS-2017.
Сохранив рок-н-ролльный дух, фестиваль открывает для себя новые направления: в музыкальном сопровождении Дня Технополиса GS сольются этно-мотивы, электроника, хип-хоп и инди-поп. За хип-хоп ответственна команда из Гамбурга (Германия), творчество которой представляет собой смесь регги и рэпа под живое звучание инструментов. Проект Heaven Ice Trip обещает продемонстрировать публике всю палитру электронных выразительных средств — от танцевальных ритмов до медитативного транса. Калининградская команда «АОКА» соединит в своем выступлении этно-темы и гитарные партии. В рок-отряде в этом году первая музыкальная группа «Технополиса GS» — «Рифлексия» и, конечно, супермен, легенда русского рока и хедлайнер фестиваля Найк Борзов, который отыграет непредсказуемый часовой сет на главной сцене Дня Технополиса GS.
В Лектории, который будет работать с 13:30 до 18 часов, известные популяризаторы науки рассмотрят синтез науки и искусства. Заведующий кафедрой философии Балтийского федерального университета им. И. Канта, доцент, кандидат философских наук Вадим Чалый расскажет об истории философского осмысления науки и технического прогресса. Художник, теоретик искусства, куратор Балтийского филиала Государственного центра современного искусства Дмитрий Булатов объяснит, как инновация рождается в результате творческого взаимодействия специалистов из разных областей знаний. После истории о возникновении терменвокса можно будет научиться играть на этом электронном инструменте. С лекцией выступит также директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков.
В зоне «Технологии» развернутся выставка робототехники и невероятные химические эксперименты. Участники научного шоу «Лабораториум» устроят торнадо в бутылке, разоблачат секреты оптических иллюзий, с помощью сухого льда приготовят мыльную кашу и научную газировку, сделают настоящего огнедышащего дракона и в два счета скроются в густом тумане.
Турнир по игре в бесконечно захватывающую игру Crossy Road, в которой пиксельные герои переправляются через реки и железнодорожные пути и перебегают шумные магистрали, уворачиваясь от автомобилей, пройдет в зоне GS Gamekit. Кстати, участники конкурса репостов в социальных сетях «Утоли жажду игр – за репост!» смогут выиграть свой GS Gamekit. Победителей турнира и конкурса наградят на главной сцене фестиваля.
Подробнее о музыкальных коллективах, условиях конкурсов, расписании работы тематических зон и развлекательных площадок «Спорт», «Фотовыставка», «Искусство», «Детская площадка», «Буккроссинг» вы узнаете на сайте фестиваля День Технополиса GS. До встречи!
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