В Гусеве пройдет профмероприятие "Внимание - переезд" Госавтоинспекция Калининградской области информирует о проведении на территории региона специального профилактического мероприятия «Внимание – переезд!». Как сообщил "Радио на Востоке" Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» ст. лейтенант полиции М.П. Шафер...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46

GS Group объявил хедлайнера Дня Технополиса GS-2017 Чтобы представить себе масштабы грядущего Дня Технополиса GS, достаточно знать, что он впервые за свою историю продлится весь день. 2 сентября 2017 года, с 13 до 22 часов, в парковой зоне МАУ ФОК им. Е.М. Попова в городе Гусеве отгремит девятый ежегодный праздник в честь инновационного кластера «Технополис GS». В декорациях городского парка под открытым небом фестиваль объединит спорт, технологии, науку и рок-н-ролл, чтобы вновь завоевать звание самого масштабного open-air’а КалининградскойАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 53

Нестеровская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам распоряжения государственным имуществом 18 августа с 14 до 17 часов прокуратурой Нестеровского района проводится «горячая линия», по вопросам соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства при распоряжении государственным и муниципальным имуществом.Об этом «Радио на Востоке» сообщил И.о. прокурора района младший советник юстиции Суховиев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 76

В Гусеве прошел Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству ММА 2017 В рамках празднования «Дня физкультурника» 12 августа в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева прошел Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству (ММА) 2017 г. Как пишут на сайте администрации Муниципального Образования "Гусевский Городской округ"...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 61

На Нестеровской трассе опрокинулся "Пежо" 15 августа 2017 года В 15:00 на автомобильной дороге Калининград-Нестеров водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину и совершил съезд в придорожный кювет с дальнейшим опрокидыванием.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 57

В Нестерове молодой человек обвинил девушку в краже подаренного им телефона В Нестерове дознаватель полиции уличила заявителя в заведомо ложном доносе. Как сообщили в пресс службе областного Управления МВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 58

Соревнования по триатлону в «Технополисе GS» объединили свыше 100 любителей спорта В инновационном кластере «Технополис GS» прошли соревнования «Триатлон Спринт GS», приуроченные к Дню физкультурника в России. Соревнования по триатлону объединили более 100 человек – спортсменов и активных болельщиков. Как сообщили в пресс службе кластера, идейным вдохновителем и главным организатором мероприятия выступил «Клуб 111».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 55

Житель Озерского района дал взятку главе Гусевской полиции В Озёрском районе местный житель подозревается в даче взятки в 100 тыс. рублей начальнику отдела полиции. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 70

Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке фестиваля «Гумбинненское сражения» Во вторник, 15 августа, в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке фестиваля "Гумбинненское сражения" на вопросы журналистов ответят временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман, руководитель регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак и глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов. Об этом сообщила пресс служба областного правительства.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 70