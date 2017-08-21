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В Гусеве пройдет профмероприятие "Внимание - переезд"

Госавтоинспекция Калининградской области информирует о проведении на территории региона специального профилактического мероприятия «Внимание – переезд!». Как сообщил "Радио на Востоке" Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» ст. лейтенант полиции М.П. Шафер, 21 августа 2017 года сотрудники ГИБДД проверят эксплуатационное состояние железнодорожных переездов и усилят контроль за соблюдением водителями транспортных средств правил их проезда. Кроме того, "Госавтоинспекция региона призывает водителей транспортных средств быть особенно внимательными при подъезде к железнодорожным переездам и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения!", - говорится в сообщении.

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# Гусев железная дорога переезд ГИБДД профилактика

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