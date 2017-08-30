Полицейские задержали нетрезвого жителя Гусева за нападение с топором на участников застолья Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали подозреваемого сразу в трех преступлениях. Как сообщает пресс служба областного Управления МВД, днем в полицию поступило сообщение от 43-летней местной жительницы о том, что 41-летний знакомый избил ее сожителя и угрожает ей убийством.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 29

В Гусевском ГИБДД провели инструктаж с водителями школьных автобусов В преддверии учебного года автоинспекторы МО МВД России «Гусевский» проверяют школьные автобусы, задействованные на регулярной перевозке детей. Как сообщил "Радо на Востоке" Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» ст. лейтенант полиции М.П. Шафер, по результатам обследования, все автобусы, осуществляющие регулярную перевозку детей к местам общеобразовательных организаций, соответствуют требованиям ГОСТ.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 29

В Черняховском районе "Пежо" столкнулся с "Ниссаном", есть пострадавшие 27 августа в 06.50 в поселке Подгороное Черняховского района водитель автомобиля «Пежо» допустил выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Ниссан». Как сообщила пресс служба областного УМВД...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 53

В Черняховске горела хозяйственная постройка 27 августа в 23.39 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в переулке Казарменном Черняховского Городского Округа. Об этом сообщила пресс служба областного Управления МЧС.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 39

Жительница Гусева оштрафована за оскорбление родственницы Жительница Гусева привлечена к административной ответственности и оштрафована за оскорбление своей родственницы. Об этом сообщает пресс служба областной прокуратуры.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 52

Гусевская городская прокуратура проведет горячую линию по трудовым отношениям «Гусевской городской прокуратурой 24 августа с 11-00 часов до 13-00 часов проводится «горячая линия» по вопросу разъяснительной работы среди граждан, фактически состоящих в трудовых отношениях, но не оформивших их в установленном законом порядке. Об этом "Радио на Востоке" сообщила прокурор советник юстиции М.В. Косолапова.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 57

В Гусеве пройдет профмероприятие "Внимание - переезд" Госавтоинспекция Калининградской области информирует о проведении на территории региона специального профилактического мероприятия «Внимание – переезд!». Как сообщил "Радио на Востоке" Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» ст. лейтенант полиции М.П. Шафер...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 61

GS Group объявил хедлайнера Дня Технополиса GS-2017 Чтобы представить себе масштабы грядущего Дня Технополиса GS, достаточно знать, что он впервые за свою историю продлится весь день. 2 сентября 2017 года, с 13 до 22 часов, в парковой зоне МАУ ФОК им. Е.М. Попова в городе Гусеве отгремит девятый ежегодный праздник в честь инновационного кластера «Технополис GS». В декорациях городского парка под открытым небом фестиваль объединит спорт, технологии, науку и рок-н-ролл, чтобы вновь завоевать звание самого масштабного open-air’а КалининградскойАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 71

Нестеровская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам распоряжения государственным имуществом 18 августа с 14 до 17 часов прокуратурой Нестеровского района проводится «горячая линия», по вопросам соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства при распоряжении государственным и муниципальным имуществом.Об этом «Радио на Востоке» сообщил И.о. прокурора района младший советник юстиции Суховиев. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 111