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Полицейские задержали нетрезвого жителя Гусева за нападение с топором на участников застолья

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали подозреваемого сразу в трех преступлениях. Как сообщает пресс служба областного Управления МВД, днем в полицию поступило сообщение от 43-летней местной жительницы о том, что 41-летний знакомый избил ее сожителя и угрожает ей убийством. 

Прибывшие на вызов сотрудники уголовного розыска разыскали и по горячим следам задержали подозреваемого, скрывшегося с места происшествия. По предварительным данным, нетрезвый злоумышленник, вместе с которым потерпевшие распивали спиртные напитки в своей квартире, в ходе внезапного конфликта несколько раз ударил оппонента обухом топора по голове. Затем он повредил топором ноутбук и акустические  колонки. Кроме того, нападавший пытался разрубить дверь соседней комнаты, в которой спряталась хозяйка, и угрожал женщине физической расправой.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством» и частью 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Кроме того, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за причинение телесных повреждений.


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