Под Озерском осудили мужчину охотившегося на коров с арбалетом
Застрелив корову, мужчина, с помощью ножа и топора свежевал много килограммовую тушу прямо в поле, а затем в тележке по частям перевозил мясо к своему дому. Как отметили в пресс службе КМК, на след похитителя вышли сотрудники службы безопасности предприятия, которые позже вызвали полицию. В результате злоумышленник был задержан.
Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 3 ст. 158 УК РФ - «кража, совершенная в крупном размере». Ущерб в 295 тысяч рублей злоумышленник компании добровольно возместил. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил похитителя к лишению свободы на 1,5 года условно.
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